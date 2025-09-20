Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lengyel dróntámadás: ezek az objektumok lehettek a célpontok

koleszterin

Ez az olajos mag segít csökkenteni a koleszterinszintet

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Régóta tudjuk, hogy az olajos magvaknak jótékony hatásaik vannak. Egy friss amerikai klinikai kutatás azonban konkrétan meghatározza, hány szem mandulát kell elfogyasztani ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen a koleszterinszint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
koleszterinkutatásmandula

A kutatást az Oregoni Állami Egytemen végezték, 77 metabolikus szindrómával élő felnőtt ember bevonásával. Az eredmény szerint napi 45 szem mandulát kell megenni ahhoz, hogy javuljon a koleszterinszint, és ezáltal a szív egészsége – közölte a Fox

A mandula és a koleszterinszint között összefüggés lehet – Fotó: Unsplash.
A mandula és a koleszterinszint között összefüggés lehet – Fotó: Unsplash

Mandulával csökkenhet a koleszterinszint

A három hónapig tartó vizsgálat során a résztvevők egy része mandulát, a másik része kekszet kapott napi nassolnivalóként. A mandulát fogyasztóknál nemcsak az LDL- és a teljes koleszterinszint csökkent, hanem javult a bélflóra, a vitaminbevitel, valamint mérséklődött a derékbőség is.

A mandula egyszerű és elérhető módja annak, hogy javítsunk a szív- és érrendszeri egészségen. Már napi egy marék is mérhető változásokat hozhat” – mondta a kutatás vezetője, Laura M. Beaver, PhD fokozattal rendelkező egyetemi oktató. 

Egy kanadai elemzés szintén megerősítette a dióféle jótékony hatását: napi 45 szem mandula képes csökkenteni a szívbetegség kockázati tényezőit, miközben a „jó” HDL-koleszterint nem befolyásolja.

A szakértők kiemelték, hogy bár a vizsgálatokat a Kaliforniai Mandulatermesztők Tanácsa finanszírozta, az eredmények összhangban vannak azzal a több évtizedes bizonyítékhalmazzal, amely szerint a diófélék rendszeres fogyasztása kifejezetten szívvédő hatású.

Az Origón nemrég jelent meg, hogyan csökkenthetjük a koleszterinszintet gyógyszer nélkül. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!