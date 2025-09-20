Ez az olajos mag segít csökkenteni a koleszterinszintet

A kutatást az Oregoni Állami Egytemen végezték, 77 metabolikus szindrómával élő felnőtt ember bevonásával. Az eredmény szerint napi 45 szem mandulát kell megenni ahhoz, hogy javuljon a koleszterinszint, és ezáltal a szív egészsége – közölte a Fox.

A mandula és a koleszterinszint között összefüggés lehet – Fotó: Unsplash

Mandulával csökkenhet a koleszterinszint

A három hónapig tartó vizsgálat során a résztvevők egy része mandulát, a másik része kekszet kapott napi nassolnivalóként. A mandulát fogyasztóknál nemcsak az LDL- és a teljes koleszterinszint csökkent, hanem javult a bélflóra, a vitaminbevitel, valamint mérséklődött a derékbőség is.

A mandula egyszerű és elérhető módja annak, hogy javítsunk a szív- és érrendszeri egészségen. Már napi egy marék is mérhető változásokat hozhat” – mondta a kutatás vezetője, Laura M. Beaver, PhD fokozattal rendelkező egyetemi oktató.

Egy kanadai elemzés szintén megerősítette a dióféle jótékony hatását: napi 45 szem mandula képes csökkenteni a szívbetegség kockázati tényezőit, miközben a „jó” HDL-koleszterint nem befolyásolja.

A szakértők kiemelték, hogy bár a vizsgálatokat a Kaliforniai Mandulatermesztők Tanácsa finanszírozta, az eredmények összhangban vannak azzal a több évtizedes bizonyítékhalmazzal, amely szerint a diófélék rendszeres fogyasztása kifejezetten szívvédő hatású.

