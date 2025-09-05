Könnyek közt tér vissza a színpadra a rákos énekesnő

A rákos énekesnő első fellépése különleges pillanat lesz: Jessie J a mellrák diagnózisa és műtétje után újra színpadra áll – számol be a Daily Star.

Jessie J, a rákos énekesnő egy fellépést vállal

Fotó: YouTube/Jessie J

A rákos énekesnő betegsége és terápia utáni tervei

Jessie J három hónappal a rákdiagnózisa után újra fellép. Az év elején mellrákkal diagnosztizálták, amikor egy 4–5 centiméteres csomót találtak nála. Műtéten esett át, majd karrierjét félretette, hogy terápia és pihenés mellett egészségére koncentráljon.

Elmondása szerint a betegség „emlékeket rabolt el tőle” kisfiával, ezért masztektómiát választott, és lemondott a sugár- és kemoterápiáról.

A rákos énekesnő első fellépése a BBC Radio 2 in the Park rendezvényen lesz. Ez lesz az első alkalom, hogy a műtét óta színpadra áll, de teljes turnét nem vállalhat, mert újabb műtét vár rá. Emiatt a koncertsorozatot 2026 áprilisára halasztották, amikor a rajongók hosszabb programmal láthatják.

Nemrég kórházba került fertőzés és tüdőben felgyülemlett folyadék miatt, de eltökélten készül a visszatérésre.