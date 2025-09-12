Hírlevél

Hihetetlen beismerést tett a NATO a lengyel dróntámadás kapcsán – semmi sem az, aminek látszik!

Kiderült, valóban könnyezik-e a Madonna-szobor

Tömegek zarándokoltak Ausztráliába, hogy szemtanúi legyenek egy különös jelenségnek. Egy kisvárosi templomban a hívek szerint olajat könnyezett a Madonna-szobor.
Ausztráliában, Rockingham városában egy katolikus templom hívei döbbenten tapasztalták, hogy a Szűz Mária-szobor olívaolajat könnyezik – írja a Mirror. 

Olajat könnyezik a hívek szerint a Madonna-szobor
Fotó: Unsplash

A 70 centiméter magas Madonna-szobrot 2003-ban helyezték el a templomban, és néhány hónapon belül hívek arról számoltak be, hogy olajszerű könnyeket hullajt. A hír futótűzként terjedt, és sokan hitték, hogy valódi csoda történt.

Könnyezik a Szűz Mária-szobor – vizsgálatot rendelt el az egyház 

Az egyház azonban nem fogadta el azonnal a történteket. Hickey érsek vizsgálatot indított, hiszen a csodák hivatalos elismeréséhez szigorú kritériumoknak kell megfelelni.  

A szobrot orvos, pap és mikrobiológus is megvizsgálta – nagyítóval, röntgennel és CT-vel is –, de nem találtak sem rejtett csatornákat, sem manipulációra utaló nyomokat. 

Az elemzés kimutatta, hogy a szobor által hullatott folyadék növényi olaj volt, amely rózsaolaj-cseppeket is tartalmazott – ez emberi beavatkozásra utalhatott. Ennek ellenére nem sikerült pontosan megmagyarázni a jelenséget. 

Érdekesség, hogy a szobor a vizsgálat ideje alatt és akkor sem könnyezett, amikor az érsek egy hónapra elkülönítette a plébános irodájában.  

A részletes vizsgálat után a szobrot visszaadták eredeti tulajdonosának, Patty Powell hívőnek. A könnyező Madonna azonban soha többé nem került kiállításra a templomban. 

 

