Konténerkatasztrófa – több tucat szállítmány borult az óceánba

A Mississippi nevű teherszállító hajó kedd reggel 9 óra előtt állt be a G terminálhoz, amikor a konténerek egyszerre kezdtek zuhanni a fedélzetről a vízbe – írja az LA Times. A hivatalos adatok szerint összesen 67 konténer esett le – a jelenet filmbe illő volt, a kikötő munkásai pedig percek alatt a teljes káosz közepén találták magukat.
A szerencsére sérülés nélkül zárult baleset miatt minden műveletet azonnal leállítottak, a parti őrség pedig 450 méter széles biztonsági zónát vont a hajó köré a lebegő konténerek miatt.
Egy kisebb hajó, amely éppen a Mississippihez csatlakozott a baleset idején, szintén megsérült, amikor több acéldoboz ráomlott. Az amerikai parti őrség vizsgálatot indított, de egyelőre nem tudni, mi okozta a rejtélyes és súlyos incidenst.
Az eset pikantériája, hogy mindössze négy nappal korábban a Long Beach-i kikötőt ismét a Legjobb nyugati parti kikötőnek választotta az Asia Cargo News – sorban hetedik éve. Most azonban a dicsőség helyét átvette a szégyen: a világ egyik legforgalmasabb kikötője évi 9 millió konténert kezel, ám ekkora balesetre még ott sem számítottak.