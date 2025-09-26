Botrány! Terhességet színlelt, kilenc év alatt 6 napot dolgozott az ápolónő

A bolognai Sant’Orsola kórház falai között olyan ügy robbant ki, amire kevesen számítottak. A kórházi csalás középpontjában egy ápolónő áll, aki évekig hamis betegszabadságokkal és kitalált indokokkal kerülte el a munkát.

Kórházi csalás: 9 év alatt 6 napot dolgozott az ápolónő (illusztráció)

Fotó: Kaboompics.com/pexels

Kórházi csalás, hamis betegszabadságok és színlelt terhességek

Egy ápolónő kilenc éven keresztül megtévesztette munkahelyét a bolognai Sant’Orsola kórházban. A vád szerint összesen 56 hamis betegszabadságot szerzett, sőt két kockázatos terhességet is színlelt, hogy ne kelljen dolgoznia.

Mindezek mellett állítólagos bőrbetegséggel is igazolta hiányzásait, amelyet munkahelyi ártalomként fogadtak el.

A botrányos ügy során kiderült:

a nő kilenc év alatt mindössze hat napot töltött ténylegesen a munkahelyén.

Orvosokat is sikerült megtévesztenie, akik

hamis igazolásokat állítottak ki neki, sőt szülésekről szóló dokumentumokat is benyújtott, azt állítva, hogy gyermekei Spanyolországban születtek.

Az eset bíróság elé került, ahol példátlan ítélet született. A kórházi csalás miatt a nőt 129 370 euró (50 millió forint) kártérítés megfizetésére kötelezték. Ebből 69 370 euró (27 millió forint) a jogtalanul felvett juttatások visszafizetése, további 60 000 euró (23 millió forint) pedig a kórház imázsának helyreállítását szolgálja – számolt be a Focus.de