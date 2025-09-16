Kiderült, hogy mekkora az ideális korkülönbség a párok között

A szakértők szerint a 0–3 év korkülönbség az, ami a legnagyobb eséllyel vezet hosszú távon is boldog kapcsolathoz. Ennek oka, hogy a párok hasonló élethelyzetben járnak, így a pénzügyektől a szabadidős programokig sokkal könnyebben összehangolhatják elképzeléseiket - írja a METRO.

Miért működik jobban a kisebb korkülönbség?

Pszichoterapeuták kiemelik, hogy a kisebb korkülönbségű párok gyakran hasonló értékrendet, egészségi állapotot és jövőképet osztanak.

Egyforma energiával vágnak bele közös élményekbe, utazásba vagy akár a gyermeknevelésbe.

Kutatások is alátámasztják, hogy nagy korkülönbség mellett gyorsabban csökkenhet a kapcsolat elégedettségi szintje.

Mikor lehet gond a nagy korkülönbség?

A túl nagy korkülönbség több területen is problémát okozhat: eltérő érettség, életstílus, családtervezés vagy pénzügyi biztonság. Gyakori, hogy az egyik fél már a nyugdíjra készül, míg a másik még kockázatot vállalna. Emellett a hatalmi egyensúly is könnyen felborulhat, ha az egyik fél anyagilag vagy karrier szempontból sokkal előrébb jár.

A szakértők tanácsa

Bár nincs kőbe vésett szabály, a szakértők szerint a legfontosabb, hogy a párok érzelmi és pszichológiai érettsége, valamint életcéljaik összhangban legyenek. Ez pedig jóval könnyebben megvalósítható, ha a korkülönbség kicsi.

