Ne dobja ki a körmét körömvágás után – Kínában ez az új biznisz

Roppant bizarrnak tűnik ez a hír, de tény, Kínában új online piac született: levágott emberi körmüket árulják többen különféle platformokon.

Kínában akár még pénzt is kaphatnak az emberek a körmükért

Fotó: KARL GRANT / Connect Images via AFP / Connect Images

A gyakorlat mögött nem furcsa hóbort vagy fetisizmus áll, hanem a hagyományos kínai orvoslás, amely szerint a körömpor bizonyos betegségek, például gyerekek emésztési panaszai, puffadás vagy torokgyulladása ellen hasznos lehet.

A cégek állítólag iskolákból és falvakból vásárolják a körömvágásokat. Az eljárásban a körmöket megtisztítják, kiszárítják, majd porrá őrlik, hogy gyógykeverékek alapanyagává váljanak. A tiszta, vegyszermentes körmök – főleg a gyerekektől származók – a legkeresettebbek, mivel a hagyományos gyógyítók ezeket tartják „tiszta forrásnak” – írja a Oddity Central.

Ezreket érhet a körmük

Kínában többen már az interneten is árulják a levágott szarulemezeiket. Egy nő például Hebei tartományból kilogrammonként 150 jüanért (kb. 7000 Ft) kínálta eladásra saját körmeit. Elmondása szerint gyerekkora óta gyűjtötte ezeket, és most látta elérkezettnek az időt, hogy pénzzé tegye az évek alatt összegyűlt mennyiséget. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy csak kézkörmöket használnak – a lábkörmök nem elfogadottak, higiéniai és minőségi okok miatt.

Bárhogy is, egyesek talán elgondolkodtak a hír hallatta után azon, hogy eddig pénzt dobtak a szemétbe. Mindenesetre ez a furcsa trend jól példázza, hogy amit az egyik kultúrában hulladéknak tartanak, az máshol érték lehet – gyógyító szer, vagy akár jövedelemforrás is.