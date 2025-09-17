Váratlan fordulat a Kremlben: Lemondott Putyin legfőbb bizalmasa

Dmitrij Kozak, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője lemondott posztjáról – írja az RBC két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

Értesülések szerint Kozak múlt hétvégén nyújtotta be lemondását, és várhatóan az üzleti életben folytatja pályafutását. Szeptember 17-én, szerdán találkozik az elnöki adminisztráció munkatársaival.

Kozak Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi bizalmasa, akivel még az 1990-es években, Anatolij Szobcsak pétervári polgármestersége idején dolgozott együtt. Putyin első elnöki ciklusának kezdetén Kozak az elnöki adminisztráció helyettes vezetője, majd első helyettese lett, 2004-ben pedig a kormány tagjaként folytatta pályáját. Később elnöki megbízottként tevékenykedett a Déli Szövetségi Körzetben, regionális fejlesztési miniszter, majd miniszterelnök-helyettes lett. 2020-ban tért vissza az adminisztrációba Anton Vajno vezetése alá, helyettesként.

Korábban arról is érkeztek hírek, hogy Igor Csajka, a Rosszotrudnyicsesztvo helyettes vezetője kerülhet az újonnan létrehozott Stratégiai Együttműködési és Partnerségi Főigazgatóság élére. Az RBC forrása szerint „több jelöltet is meghallgattak erre a posztra”, de Csajka „keményen akar dolgozni, és már most teljes erőbedobással dolgozik” - összegezte a Lenta.