Magyarok építik fel Európa egyik legnagyobb különlegességét

Közép-Európa legnagyobb cirkuszi sátra épül Bakuban: miután felújítás miatt bezárják a Bakui Nemzeti Cirkuszt, az átalakítás idejére a Fővárosi Nagycirkusz hatoszlopos cirkuszi sátrat biztosít az azeri intézmény számára - közölte a Fővárosi Nagycirkusz vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, illetve Adil Karimli, Azerbajdzsán kulturális minisztere egyaránt látogatást tett Bakuban a tengerparton épülő 80x60 méteres cirkuszsátor telepítésénél. Egyszerre nyomták meg az építkezést elindító emelőmotor gombját, szimbolikusan jelezve a két ország, a két nemzeti kulturális intézmény együttműködésének kezdetét.

Mint írták, Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója Bakuban elmondta: ekkora méretű sátor nem sok létezik. Az építmény különlegessége a negyven méter hosszú és négy méter széles acélkupola. A tíz tonna súlyú szerkezet tizenhat méter magasságban függ, alkalmassá téve a sátrat, hogy minden cirkuszi produkciót bemutathassanak.

Fekete Péter felidézte, hogy a sátrat évekkel ezelőtt szerezték be, nagyon kedvezményes áron, de hiányos állapotban. Most az azeriek segítségével tudják teljessé alakítani és működésbe helyezni.

A főigazgató kitért arra is, hogy az együttműködés a kaukázusi országgal hosszú évekre nyúlik vissza, a koprodukcióban üzemeltetendő sátorban pedig magyar, frissen végzett, fiatal diplomás művészek is rendszeres fellépési lehetőséget kapnak majd.

Fekete Péter elmondta, egy miniszteri találkozó keretében döntés született arról is, hogy jelentős számú azeri cirkuszi szakember vehet részt a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola képzésein.

