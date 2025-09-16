Hírlevél

Rendkívüli

Megszületett a vádemelés: ez a sors vár Charlie Kirk gyilkosára

krém

Búcsút mondhatunk a ráncoknak, új krém hozhat áttörést a bőrápolásban

Egy friss tanulmány egy új öregedésgátló hatóanyagról számolt be. A krém egy különleges anyagot tartalmazott, és egy hónapon át tesztelték 31 önkéntesen. Elképesztő eredményt értek el.
A Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology folyóiratban megjelent cikk szerint a kutatásban résztvevők arcának egyik felére vitték fel a hatóanyagos készítményt, a másikra pedig egy kontroll emulziót. A krém használata után a bőr feszesebb lett, a homlokráncok és a szemkörnyéki ráncok mérhetően csökkentek – írja a Lenta.ru.

krém
Ez a krém csodákra képes.
Fotó: Unsplash

Fiatalabb és egységesebb lett a bőr a krém használata után

A vizsgálatok kimutatták a kollagén és elasztin szerkezetének javulását, valamint az epidermisz megvastagodását. A nyári melegben a pórusok tágulása is visszafogottabb maradt a kezelt oldalon. A résztvevők mindegyike észlelt látható javulást, mellékhatásokat viszont nem tapasztaltak. A kutatók szerint 

a pterostilbene ígéretes összetevő lehet a jövő öregedésgátló kozmetikumaiban. 

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nagyobb, szélesebb körű vizsgálatokra van szükség az eredmények megerősítésére. 

 

