Búcsút mondhatunk a ráncoknak, új krém hozhat áttörést a bőrápolásban

A Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology folyóiratban megjelent cikk szerint a kutatásban résztvevők arcának egyik felére vitték fel a hatóanyagos készítményt, a másikra pedig egy kontroll emulziót. A krém használata után a bőr feszesebb lett, a homlokráncok és a szemkörnyéki ráncok mérhetően csökkentek – írja a Lenta.ru.

Ez a krém csodákra képes.

Fotó: Unsplash

Fiatalabb és egységesebb lett a bőr a krém használata után

A vizsgálatok kimutatták a kollagén és elasztin szerkezetének javulását, valamint az epidermisz megvastagodását. A nyári melegben a pórusok tágulása is visszafogottabb maradt a kezelt oldalon. A résztvevők mindegyike észlelt látható javulást, mellékhatásokat viszont nem tapasztaltak. A kutatók szerint

a pterostilbene ígéretes összetevő lehet a jövő öregedésgátló kozmetikumaiban.

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nagyobb, szélesebb körű vizsgálatokra van szükség az eredmények megerősítésére.