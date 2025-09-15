Hírlevél

Rendkívüli

A Kreml sokkoló bejelentése: Oroszország háborúban áll a NATO-val

Oroszország

A Kreml sokkoló bejelentése: Oroszország háborúban áll a NATO-val

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hihetetlen kijelentés! Az Észak-atlanti Szövetség de facto háborúban áll Oroszországgal, mivel közvetlen és közvetett támogatást nyújt Ukrajnának – jelentette Dmitrij Peskov orosz vezető sajtótitkára, szavait a TASS tudósította.
„A NATO közvetett és közvetlen támogatást is nyújt Ukrajnának. Ezért teljesen nyugodtan kijelenthetjük, hogy a szövetség háborúban áll Oroszországgal” – hangsúlyozta a Kreml képviselője a TASS szerint.

kreml
Jobbról balra: Vlagyimir Putyin orosz elnök, Szergej Lavrov külügyminiszter és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője részt vesz a 2019-es orosz-afrikai csúcstalálkozón Szocsiban, 2019. október 23-án (Fotó: Szergej Csirilkov/Pool/AFP)

Ezt mondta a Kreml a NATO-ról

Peskov úgy gondolja, hogy ez egy „nyilvánvaló” tény, amely „nem igényel semmilyen bizonyítást”.

Szeptember 12-én Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentette, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal, de Moszkva állítólag katonai műveleteket folytat a szövetség ellen Ukrajnán keresztül. Hozzátette, hogy ha Kijevnek biztonsági garanciákat adnának, az azt jelentené, hogy az európai országok készek háborúba lépni Oroszországgal, de „nem lát senkit, aki hajlandó lenne” megtenni egy ilyen lépést.

 

