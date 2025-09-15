„A NATO közvetett és közvetlen támogatást is nyújt Ukrajnának. Ezért teljesen nyugodtan kijelenthetjük, hogy a szövetség háborúban áll Oroszországgal” – hangsúlyozta a Kreml képviselője a TASS szerint.

Jobbról balra: Vlagyimir Putyin orosz elnök, Szergej Lavrov külügyminiszter és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője részt vesz a 2019-es orosz-afrikai csúcstalálkozón Szocsiban, 2019. október 23-án (Fotó: Szergej Csirilkov/Pool/AFP)

Ezt mondta a Kreml a NATO-ról

Peskov úgy gondolja, hogy ez egy „nyilvánvaló” tény, amely „nem igényel semmilyen bizonyítást”.

Szeptember 12-én Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter kijelentette, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal, de Moszkva állítólag katonai műveleteket folytat a szövetség ellen Ukrajnán keresztül. Hozzátette, hogy ha Kijevnek biztonsági garanciákat adnának, az azt jelentené, hogy az európai országok készek háborúba lépni Oroszországgal, de „nem lát senkit, aki hajlandó lenne” megtenni egy ilyen lépést.