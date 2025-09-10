Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

krokodil

Krokodillal birkózott az influenszer – most élve akarják felfalni

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felháborodott az ismert állatvédő szervezet, a PETA. Egy amerikai influenszer krokodillal bírkózott, és a közösségi média lángba borult. A videó azonnal vihart kavart, sokan állatkínzásnak nevezték. A PETA és sok kommentelő követeli, hogy az influenszert kitiltsák Ausztráliából.
Link másolása
Vágólapra másolva!
krokodilinfluenszerbotrány

Az influenszer krokodillal bírkózott egy Instagramra feltöltött videóban, ami rövid idő alatt végigsöpört a neten. A felvételen Mike Holston, művésznevén The Real Tarzann, vadul, hátulról kapja el a hüllőt. Az állatvédők, köztük a PETA, felháborodva beszélnek állatkínzásról, és kitoloncolást sürgetnek.

krokodillal bírkózott az influenszer
Krokodillal bírkózik és kígyókkal küzd az influenszer
Fotó: Képkivágás / therealtarzann/Instagram

Krokodillal bírkózott az influenszer

A felvételen Holston látványosan küzd az állattal. A videón a krokodil vergődik, miközben az influenszer próbálja megmutatni erejét – ám a közönség egy része ezt nem bátorságnak, hanem kegyetlenkedésnek látta. A botrány gyorsabban terjedt, mint maga a felvétel: állatkínzás, felelőtlenség és kitiltás követelése került előtérbe.

A PETA Australia szerint az influenszer súlyos szenvedést okozott az állatnak. 

A szervezet „kegyetlennek” és „ostobának” nevezte a mutatványt, majd felszólította a hatóságokat, hogy vizsgálják ki az esetet. Követelik, hogy Holstont toloncolják ki, és végleg tiltsák ki Ausztráliából.

A krokodillal bírkózó felvétel több millió nézőhöz jutott el, és a kommentmezők pillanatok alatt lángba borultak. Egyesek vakmerőnek tartották az influenszert, mások viszont állatkínzóként bélyegezték meg. A PETA hangsúlyozta: 

a krokodil érző lény, aki fájdalmat és stresszt él át, ha valaki szórakoztatási céllal szorongatja.

Az influenszer a krokodillal bírkózva több hasonló videót is feltöltött, amelyek közül egy már 32 milliós nézettségnél jár.

Mint az cikkünkből kiderül, az Igazi Tarzan névre hallgató videós nem csupán védtelen krokodilusokkal, de csinos kígyózó-kígyókkal is előszeretettel viaskodik videóiban.

A szokatlan esetről beszámolt a Daily Mail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!