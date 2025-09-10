Krokodillal birkózott az influenszer – most élve akarják felfalni

Az influenszer krokodillal bírkózott egy Instagramra feltöltött videóban, ami rövid idő alatt végigsöpört a neten. A felvételen Mike Holston, művésznevén The Real Tarzann, vadul, hátulról kapja el a hüllőt. Az állatvédők, köztük a PETA, felháborodva beszélnek állatkínzásról, és kitoloncolást sürgetnek.

Krokodillal bírkózik és kígyókkal küzd az influenszer

Fotó: Képkivágás / therealtarzann/Instagram

Krokodillal bírkózott az influenszer

A felvételen Holston látványosan küzd az állattal. A videón a krokodil vergődik, miközben az influenszer próbálja megmutatni erejét – ám a közönség egy része ezt nem bátorságnak, hanem kegyetlenkedésnek látta. A botrány gyorsabban terjedt, mint maga a felvétel: állatkínzás, felelőtlenség és kitiltás követelése került előtérbe.

A PETA Australia szerint az influenszer súlyos szenvedést okozott az állatnak.

A szervezet „kegyetlennek” és „ostobának” nevezte a mutatványt, majd felszólította a hatóságokat, hogy vizsgálják ki az esetet. Követelik, hogy Holstont toloncolják ki, és végleg tiltsák ki Ausztráliából.

A krokodillal bírkózó felvétel több millió nézőhöz jutott el, és a kommentmezők pillanatok alatt lángba borultak. Egyesek vakmerőnek tartották az influenszert, mások viszont állatkínzóként bélyegezték meg. A PETA hangsúlyozta:

a krokodil érző lény, aki fájdalmat és stresszt él át, ha valaki szórakoztatási céllal szorongatja.

Az influenszer a krokodillal bírkózva több hasonló videót is feltöltött, amelyek közül egy már 32 milliós nézettségnél jár.

Mint az cikkünkből kiderül, az Igazi Tarzan névre hallgató videós nem csupán védtelen krokodilusokkal, de csinos kígyózó-kígyókkal is előszeretettel viaskodik videóiban.

A szokatlan esetről beszámolt a Daily Mail.