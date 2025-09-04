Rothadó test kukacai lepték el a kerekesszékes nő otthonát

Minda Thompson, 47 éves kerekesszékes nő július 22-én vette észre először a kukacokat fürdőszobájában. Az elpusztult szomszéd teste napokig feküdt a lépcsőházban, mire a rendőrség rátalált. Addigra a rothadás miatt kukacok és legyek lepték el a környéket, amelyek Minda földszinti lakásába is bejutottak.

Minda Thompson a nappalijában „táborozik”, miután lakását ellepték a kukacok és legyek (Kép: ChronicleLive).

Több száz fontos kár, kukacok és legyek elől menekült hotelszobákba

A nő kénytelen volt hat éjszakát Travelodge-ban, majd kilencet Premier Inn-ben tölteni, miközben továbbra is fizette a heti 88 fontos(kb 40 ezer forintos) lakbért. Összesen több mint 900 fonttal(kb 400 ezer forinttal) került mínuszba, ráadásul sok személyes tárgyát is ki kellett dobnia a fertőzés miatt, mert ellepték a kukacok és legyek.

Minda testvére, Jill rendszeresen utazik Glasgow-ból, hogy segítsen, de fogyatékkal élve ők sem tudnak nehéz bútorokat mozgatni vagy alapos nagytakarítást végezni. Jill szerint a lakás jelenleg „nem lakható”, és tartanak attól, hogy a nő egészségét is súlyosan veszélyezteti a kukacokkal és legyekkel teli környezet.

A Newcastle City Council szerint a lakások ellenőrzése után a rovarirtás megtörtént, és sem egészségügyi kockázat, sem lakhatatlanság nem áll fenn. A hivatal hangsúlyozta, hogy a szomszéd lakását a jogszabályok miatt csak a halotti anyakönyvi kivonat kiadása után lehet kitakarítani, addig nincs lehetőség a teljes fertőtlenítésre.

