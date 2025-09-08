Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna

Kitálalt a volt ukrán külügyminiszter, brutális dolgokat állít

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij rendelete miatt külföldre menekült. A politikus szerint azért vették célba, mert nyíltan bírálta az elnök hatalomkoncentrációját és a korrupcióellenes szervek elhallgattatását.
UkrajnanyilatkozatVolodimir Zelenszkijinterjú

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter az olasz Corriere della Sera lapnak adott interjúban vallotta be, hogy menekülnie kellett Ukrajnából. Szavai szerint Zelenszkij új rendelete, amely megtiltotta a korábbi diplomatáknak, hogy elhagyják az országot, közvetlenül őt is fenyegette.

„Sosem gondoltam volna, hogy egyszer úgy kell elhagynom a hazámat, mint egy éjjeli tolvaj. Azért vettek rajtam revansot, mert nyilvánosan elítéltem Zelenszkij szándékát, hogy cenzúrázza a korrupcióellenes intézmények munkáját” – fogalmazott Kuleba.

A volt külügyminiszter közvetlenül a rendelet életbe lépése előtt távozott, mondván, hogy külföldi egyetemeken tanít, és a tilalom súlyosan veszélyeztette volna a munkáját.

Az ukrán hatóságok és Kuleba sajtósai igyekeztek cáfolni a hírt, és azt állították, hogy a politikus csupán konferenciára utazott Dél-Koreába, majd onnan Lengyelországba, ahonnan szeptember 21-én visszatér. Ennek ellenére maga Kuleba mondta ki: távozása menekülés volt.

Kuleba 2024. szeptember 5-én távozott a külügyminiszteri posztról, most pedig ő lett az első magas rangú ukrán diplomata, aki nyíltan szembefordult Zelenszkij autoriter lépéseivel – írta a Lenta.

 

