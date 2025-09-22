Hírlevél

Veszélyes, invazív kullancsfaj fenyegeti az embereket

1 órája
Az Egyesült Államok északi részén egyre több helyen bukkant fel egy veszélyes invazív kullancsfaj. A kullancsfaj komoly kockázatot jelenthet az emberek és az állatok számára.
Először találtak invazív kullancsfajt Maine államban, így ez már az Egyesült Államok 25. állama, ahol a kártevőt felfedezték. Az amerikai és állami természetvédelmi szakemberek júliusban igazolták az ázsiai hosszúszarvú kullancs (Haemaphysalis longicornis) jelenlétét a térségben – írja a DailyMail

Először találtak invazív kullancsfajt Maine államban. (A kép illusztráció.)
Először találtak invazív kullancsfajt Maine államban. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A kullancs eredetileg Kína keleti részén, Japánban, a Távol-Keleten és Koreában honos, ahol olyan betegségeket terjeszt, mint például a foltos láz. 

Az Egyesült Államokban először 2017-ben New Jersey-ben jelent meg az invazíz faj. 

A megjelenés pontos oka még nem ismert, de a közegészségügyi szakemberek szerint lehetséges, hogy a házi állatok és a haszonállatok szállításával került be az országba a faj. 

Az ázsiai hosszú szarvú kullancs számos állatfajon élősködik, és súlyos betegségeket terjesztő vírusokat és baktériumokat hordozhat. A legjobb megelőzés a rendszeres kullancs-ellenőrzés, a sűrű vegetáció kerülése és a megfelelő ruházat viselése. 

 

