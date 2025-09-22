Veszélyes, invazív kullancsfaj fenyegeti az embereket

Először találtak invazív kullancsfajt Maine államban, így ez már az Egyesült Államok 25. állama, ahol a kártevőt felfedezték. Az amerikai és állami természetvédelmi szakemberek júliusban igazolták az ázsiai hosszúszarvú kullancs (Haemaphysalis longicornis) jelenlétét a térségben – írja a DailyMail.

Először találtak invazív kullancsfajt Maine államban. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A kullancs eredetileg Kína keleti részén, Japánban, a Távol-Keleten és Koreában honos, ahol olyan betegségeket terjeszt, mint például a foltos láz.

Az Egyesült Államokban először 2017-ben New Jersey-ben jelent meg az invazíz faj.

A megjelenés pontos oka még nem ismert, de a közegészségügyi szakemberek szerint lehetséges, hogy a házi állatok és a haszonállatok szállításával került be az országba a faj.

Az ázsiai hosszú szarvú kullancs számos állatfajon élősködik, és súlyos betegségeket terjesztő vírusokat és baktériumokat hordozhat. A legjobb megelőzés a rendszeres kullancs-ellenőrzés, a sűrű vegetáció kerülése és a megfelelő ruházat viselése.