Ilyet még nem látott, különleges villám világította meg az eget – videó

Puerto Ricóban egy fotósnak sikerült megörökítenie a nem mindennapi égi jelenséget. Azért különleges villámot említenek, mert ez a villám a szokványos villámokkal ellentétben nem a Föld felé, hanem a zivatarfelhők tetejéből a magasabb légkörbe tör elő. A felvételeken vöröses, ágas villanásként jelenik meg, amely egy pillanat alatt eltűnik.

A különleges villám, amit Puerto Ricóban észleltek, nagyban eltér a hagyományostól (illusztráció) – Fotó: Unsplash.

Ritkán látható ez a különleges villám

A NASA szerint ezek a jelenségek teljesen véletlenszerűen észlelhetők, és rendkívül erős elektromos kisüléseket okoznak. A Fox Weather videóján – amit az X-en is közzétettek – jól látszik, ahogy a villanás ibolyás-rózsaszín alappal indul, majd élénkpiros ágakban tör az ég felé.

UPSIDE-DOWN LIGHTNING?: An extremely rare phenomenon that appears as upside-down lightning, was captured on camera in Puerto Rico on Wednesday. https://t.co/17nnwpSiE0 — FOX Weather (@foxweather) September 18, 2025

Ezek a gigantikus jelenségek akkor jönnek létre, amikor a zivatarfelhők tetején kialakuló erősen turbulens körülmények lehetővé teszik, hogy a villám ne a talaj felé, hanem felfelé, a világűr irányába terjedjen – írta a NASA.

Nem ez volt az első alkalom, hogy ezt a különleges villámot sikerült megörökíteni: júliusban az ISS fedélzetén lévő űrhajós, Nichole „Vapor” Ayers szintén lefotózott egy hasonló jelenséget.

Néhány napja arról írt az Origo, hogy pénteken egy másik különleges égi jelenséget, bolygófedést figyelhetünk meg.