Újabb őrült törvény bevezetése következik! Fizetni kell a kutyák után a városban

Olaszország északkeleti tartománya, Dél-Tirol olyan rendeletet készül elfogadni, amely közvetlenül érintené a kutyatulajdonosokat. A kutyaadó bevezetése a turisták számára is kötelező lenne, így minden kutyával érkező látogató különadót fizetne a városban.

Fotó: Tanino/Pexels

Kutyaadó bevezetése miatt nőnének a turisták és helyiek terhei

Dél-Tirolban a kutyaadó bevezetése új fejezetet nyithat az állattartás szabályozásában. A tervezet szerint minden turistának napi 1,50 eurót kellene fizetnie kutyánként, a helyieknek pedig évi 100 euró körüli összeget kellene különadó formájában befizetniük.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a városban hasonló rendszert alkalmaznak: 16 évvel ezelőtt már működött kutyaadó, ám azt idővel eltörölték. Azóta más megoldásokkal próbálkoztak, például kötelező kutya-DNS-regisztrációval.

A rendszer azonban költséges volt, és alig 12 ezer kutyatulajdonos regisztrált a 30 ezerből. Azok, akik mégis megtették, most két évig mentesülhetnek az új kutyaadó alól.

A hatóságok hangsúlyozták: a közterületek tisztaságáért a kutyatulajdonosoknak kell felelősséget vállalniuk. A kutyapiszok eltakarításának elmulasztása továbbra is súlyos bírságot vonhat maga után, akár 200–600 euró közötti összegekkel.

Az állatvédők azonban hevesen tiltakoznak a kutyaadó turisták számára történő bevezetése ellen. Az Olasz Nemzeti Állatvédő Ügynökség pedig arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés hamis üzenetet küld: mintha az állatok csak pénztermelő gépek lennének. Szerintük a közösségi nevelés és a tudatosság erősítése sokkal hatékonyabb lenne.

A tartományi tanács egyik képviselője ugyanakkor megvédte a javaslatot, mondván, igazságosabb, ha a kutyatulajdonosok fizetnek a köztisztaságért, mint ha az egész közösség viselné a költségeket. A vita így egyre élesebb, miközben Olaszország városaiban a kutyaadó kérdése újra középpontba került – számol be a Daily Mail.