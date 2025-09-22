Örülhetnek a gazdik, változnak a nagytestű kutyákra vonatkozó szabályok

Az első ilyen járat az ITA légitársaság Milánóból Rómába induló gépe lesz. Az új szabályozással a nagyobb testű kutyáknak nem kell a raktérben tölteniük az utazás időtartamát. A kutyák utaztatása fontos szempont a légitársaságoknak, hiszen ha kedvező lehetőségeket kínálnak, több ügyfelet tudnak szerezni.

A kutyák utaztatása akkor lehetséges, ha gazdáik betartják a szabályokat – Fotó: Unsplash.

Kutyák utaztatása csak szállítódobozban

Korábban a kisebb kutyák és macskák utazhattak gazdáik mellett az utaskabinban, az állatok súlya azonban szállítódobozzal együtt nem haladhatta meg a 7-10 kilogram súlyt.

Kivételt egyedül a segítő kutyák képeztek.

A változással Olaszország az állatok jólétét kívánja biztosítani, és ezzel számos olyan állattartó igényét próbálja kielégíteni, akik évek óta állatbarátabb utazási lehetőségeket követelnek. A kutyák méretkorlátozásának eltörlése ellenére azonban a jövőben is be kell tartani néhány szabályt a fedélzeten. Továbbra is érvényes, hogy az állatokat a repülés teljes ideje alatt megfelelő szállítódobozban kell elhelyezni. Kisebb kutyák esetében ennek a doboznak vagy táskának a lábtérben kellett elférnie. Nagy testű kutyák esetében mostantól a szállítóalkalmatosságnak egy normál ülésre kell elférnie, és be kell azt tudni kötni.

