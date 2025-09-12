Hányszor kell egy nap megsétáltatni a kutyánkat? Mutatjuk a választ!

A kutyatartókban sokszor felmerül a kérdés: elég-e a napi séta, vagy épp sokat mozogjunk a kedvencünkkel? Nos, a válasz az: ebe és az állat kora válogatja.

Az idősebb kutya is igényli a napi testmozgást

Fotó: pexels.com/Bruno Cervera

A kölyökkutyák esetében napi kétszer 20 perc mozgás javasolt.

De ebbe nemcsak a séta, hanem a játék és a szaladgálás a parkba is beleszámít. A fiatal kutyák ízületei még fejlődésben vannak, ezért fontos, hogy ne terheljük túl őket. Dr. Nichola Rous állatorvos szerint felnőtt kutyáknál napi kétszeri, 30–60 perces séta az ideális, a házi kedvenc energiaszintjéhez igazítva. A pásztorkutya többet mozgást igényel, mint egy csivava, de a rendszeresség minden kutyánál fontos – írja a Mirror.

Az idős kutya is mozogjon

Dr. Rous szerint a mozgás minden állatnak a lételeme. Az energikusabb fajtáknak szüksége van nemcsak testmozgásra, de mentális stimulációra is – például szimatjátékra. Az alacsonyabb mozgásigényű ebek is örülnek a sétáknak, de náluk az is fontos, hogy ne terheljük túl őket, főleg nyáron vagy nagy melegben. Az idős kutyák is mozogjanak naponta, de kímélő módon: rövidebb séták, puha talaj és lassabb tempó ajánlott. A mozgás nemcsak fizikai, hanem mentális szempontból is elengedhetetlen. Jobb több rövidebb séta, mint egy hosszú – ez kiegyensúlyozottabbá teszi a kutyust, és kevésbé terheli meg.

A brit Kennel Club is azt javasolja, hogy minden kutya kapjon legalább napi egy, de inkább két sétát. A mozgás egészséget, nyugalmat és boldogságot hoz – kutyának és gazdinak egyaránt.

