Rémülten nézte végig nyolcéves testvére halálát egy kislány

Halálos kutyatámadás történt az Egyesült Államokban, ahol egy 8 éves fiú meghalt, miközben tinédzser nővére kétségbeesetten figyelte a történteket.

kutyatámadás illusztráció

Fotó: pixabay.com

Halálos kutyatámadás – végignézte testvére halálát

Egy 8 éves fiú életét vesztette augusztus 26-án, kedden, amikor családi kutya rátámadt otthonukban az Egyesült Államokban. A tinédzser testvér éppen felügyelte öccsét, amikor a halálos kutyatámadás bekövetkezett.

A rendőrség közlése szerint

a támadás idején a 8 éves gyermek a tinédzser nővére felügyelete alatt volt. A család elmondása szerint a kutya korábban nem mutatott agresszív jeleket.

A szemtanú testvér rémülten figyelte a szörnyűséget, de nem tudott segíteni.

A kutyát a házban találták meg, lefoglalták, majd a Danville-i Állatvédelmi Társasághoz szállították. Az állatot elaltatják, az eset kivizsgálása pedig jelenleg is folyamatban van – írja a The Mirror.