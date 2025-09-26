Horrortámadás: mind a négy végtagját letépte egy pitbull a fiatal nőnek

A 31 éves Janelle Scott barátjával indult biciklizni szülővárosában, az egyesült államokbeli Okmulgee-ben, amikor a kutyatámadás érte. A pitbull letaszította a nőt a kerékpárról, majd brutálisan marcangolni kezdte. Barátja azonnal a segítségére sietett, de a kutya őt is megtámadta. A férfi végül önvédelemből megölte az ebet.

Janelle a kórházban a kutyatámadás után – Fotó: X.

Életveszélyes állapotba került a kutyatámadás után

A rendőrség szerint a két kutya egy helyi férfié, aki börtönben ül, az állatokat pedig egy ismerősre bízta. Aznap a kutyák kiszabadulhattak a férfi lakókocsijából.

A kiérkező rendőrök Scottot a földön fekve, életveszélyes állapotban találták. Azonnal kórházba szállították, ahol az orvosok először a jobb karját akarták amputálni, amely „szinte csak inakon lógott”. Ám a sérülések sokkal súlyosabbnak bizonyultak: múlt pénteken mindkét karját és mindkét lábát el kellett távolítani.

Édesanyja, Cheryl, szívszorító nyilatkozatban beszélt lánya küzdelméről:

Minden nap újabb műtétet kell elviselnie. El sem tudom mondani, milyen nehéz ez. Amikor mind a négy végtagját elveszítette, azt gondoltam, most talán végre elkezdhet gyógyulni. Tudom, hogy erős nő, és túl fog jutni ezen. Azt mondtam neki, van egy célja, az életének értelme van, csak meg kell találnunk, mi az – mondta Janelle édesanyja, Cheryl.

Scott családja gyűjtést indított, hogy fedezni tudják a súlyos orvosi költségeket és a későbbi rehabilitációt.

Nemrégen, szintén az Egyesült Államokban, egy 8 éves kislány halt meg kutyatámadásban, amiről az Origo is beszámolt.