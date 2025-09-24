Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

Kylie Jenner

Elképesztő, amit Kylie Jenner barátnője magáról mutatott! – forró képek

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Instagramon ismét forró pillanatokat okozott egy ismert modell. Kylie Jenner barátnője bikinis szelfivel hódította meg a rajongókat, akik szinte elárasztották a kommentmezőt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kylie JennerSKaranikolaouxobikinis szelfiszexifotósorozat

Kylie Jenner barátnője bikinis szelfivel lepte meg követőit legutóbbi Instagram-bejegyzésében. Anastasia Karanikolaou, azaz Stassie, egy fekete, két részes bikiniben állt a tükör elé, amely mélyen dekoltált felsőből és hozzá illő alsórészből állt - írja a mandatory.

Kylie Jenner barátnője fekete bikinis szelfivel tarolta az Instagramot.
Kylie Jenner barátnője fekete bikinis szelfivel tarolta az Instagramot. Fotó: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner barátnője szexi fotósorozattal hódította meg az internetett

A barna hajú modell középen elválasztott frizurát viselt, tincsei lágy hullámokban omlottak a vállára. A tükörszelfi egy fotósorozat részeként került fel a közösségi oldalra, amelyhez a következő feliratot írta: „újra és újra szerelembe esni.”

A képek azonnal rengeteg reakciót kaptak: egyik rajongó csak annyit kommentelt, „Olyan szexi vagy”, míg az énekesnő Tate McRae egyszerűen így fogalmazott: „Gyönyörű.”

További szexi képek Kylie Jennerről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!