Elképesztő, amit Kylie Jenner barátnője magáról mutatott! – forró képek

Kylie Jenner barátnője bikinis szelfivel lepte meg követőit legutóbbi Instagram-bejegyzésében. Anastasia Karanikolaou, azaz Stassie, egy fekete, két részes bikiniben állt a tükör elé, amely mélyen dekoltált felsőből és hozzá illő alsórészből állt - írja a mandatory.

Kylie Jenner barátnője fekete bikinis szelfivel tarolta az Instagramot. Fotó: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner barátnője szexi fotósorozattal hódította meg az internetett

A barna hajú modell középen elválasztott frizurát viselt, tincsei lágy hullámokban omlottak a vállára. A tükörszelfi egy fotósorozat részeként került fel a közösségi oldalra, amelyhez a következő feliratot írta: „újra és újra szerelembe esni.”

Fall in love again and again pic.twitter.com/NisAhBFOR5 — Anastasia (@SKaranikolaouxo) September 23, 2025

A képek azonnal rengeteg reakciót kaptak: egyik rajongó csak annyit kommentelt, „Olyan szexi vagy”, míg az énekesnő Tate McRae egyszerűen így fogalmazott: „Gyönyörű.”

További szexi képek Kylie Jennerről.