Kiakasztotta az ingerküszöböt Kylie Jenner méregdrága táskája

Kylie Jenner ismét megmutatta elképesztő Hermès Birkin kollekcióját, ezúttal egy különleges Birkin 50 táskát vitt magával privát repülőjén – írja a DailyMail.
A 28 éves sminkmogul a fedélzetről posztolt képet méregdrága retiküljével.
A barna krokodilbőr Birkin az egyik legkülönlegesebb a maga nemében, a Vestiaire Collective használt árlistája szerint 163 164 dollárba (közel 64 millió forint) kerül, de az Ebay-en akár 200 000 dollárt is kérhetnek érte.
és több mint 20 Hermès Kelly és Birkin darabot, valamint tucatnyi Chanel és Fendi táskát tartalmaz.