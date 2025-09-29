Hírlevél

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Kiakasztotta az ingerküszöböt Kylie Jenner méregdrága táskája

Méregdrága táskával pózolt a sminkmogul. Kylie Jenner táskagyűjteménye világhírű, de még a rajongókat is meglepte a legújabb méregdrága Birkin, amely csaknem 64 millió forintba kerül.
Kylie Jenner ismét megmutatta elképesztő Hermès Birkin kollekcióját, ezúttal egy különleges Birkin 50 táskát vitt magával privát repülőjén – írja a DailyMail. 

Kylie Jenner
Kylie Jenner
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 28 éves sminkmogul a fedélzetről posztolt képet méregdrága retiküljével. 

A barna krokodilbőr Birkin az egyik legkülönlegesebb a maga nemében, a Vestiaire Collective használt árlistája szerint 163 164 dollárba (közel 64 millió forint) kerül, de az Ebay-en akár 200 000 dollárt is kérhetnek érte. 

Kylie Jenner egész táskagyűjteményének értéke állítólag meghaladja az 1 millió dollárt, 

és több mint 20 Hermès Kelly és Birkin darabot, valamint tucatnyi Chanel és Fendi táskát tartalmaz. 

 

