Kiakasztotta az ingerküszöböt Kylie Jenner méregdrága táskája

Kylie Jenner ismét megmutatta elképesztő Hermès Birkin kollekcióját, ezúttal egy különleges Birkin 50 táskát vitt magával privát repülőjén – írja a DailyMail.

Kylie Jenner

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 28 éves sminkmogul a fedélzetről posztolt képet méregdrága retiküljével.

A barna krokodilbőr Birkin az egyik legkülönlegesebb a maga nemében, a Vestiaire Collective használt árlistája szerint 163 164 dollárba (közel 64 millió forint) kerül, de az Ebay-en akár 200 000 dollárt is kérhetnek érte.

Kylie Jenner egész táskagyűjteményének értéke állítólag meghaladja az 1 millió dollárt,

és több mint 20 Hermès Kelly és Birkin darabot, valamint tucatnyi Chanel és Fendi táskát tartalmaz.