Fáj a magassarkú? A TikTok szerint ez az injekció megoldja

A szépségipar minden évben újabb és újabb furcsa trendeket hoz, és 2025-ben sem maradtunk meglepetések nélkül. A legfrissebb TikTok-őrület a lábbotox, amely azt ígéri, hogy a magassarkú cipők viselése többé nem jár fájdalommal - írja az Indy 100.

Lábbotox: a TikTok új trendje szerint így lehet órákig magassarkúban maradni fájdalom nélkül. Fotó:Laura Chouette/Unsplash

A kezelés során a láb boltozatába fecskendeznek Botulinum toxint, amely blokkolja az idegek bizonyos jeleit, így csökkenti az izmok összehúzódását. Ezt követően töltőanyaggal is "párnásítják" a talpat, hogy tompítsák a terhelést.

Mennyire biztonságos a lábbotox?

A londoni Harley Street egyik klinikáján Dr. Stephen Humble esztétikai orvos elmondta:

A kezelés nagyon biztonságos, de kisebb kockázatok, például fertőzés, allergia vagy bevérzés előfordulhatnak. A láb érzékeny terület, ezért maga az injekció sem fájdalommentes, ráadásul a hatás csak 3-4 hónapig tart, így rendszeresen ismételni kell.

A beavatkozás ára nem kevés: Angliában körülbelül 590 fontba (275 ezer forint) kerül egy alkalom.

Miért terjed a trend a TikTokon?

Bár első hallásra extrémnek tűnhet, a lábbotox nem teljesen új találmány: már 2022-ben is felkapott lett, hiszen sokan kerestek gyakorlati megoldást arra, hogy kedvenc magassarkújukat kényelmesen hordhassák. A TikTokon most újra hatalmas figyelmet kapott, sokan „zseniális ötletnek” tartják, mások viszont figyelmeztetnek: a fájdalom valójában a test jelzése, amit nem feltétlenül jó elnyomni.

Kinek ajánlják a lábbotoxot?

Nemcsak azoknak, akik imádják a tűsarkút, hanem általános lábfájdalom esetén is pozitív visszajelzések érkeztek a kezelésről. Ugyanakkor a hosszú távú hatásairól még nincs elég kutatás, ezért mindenki jobban teszi, ha alaposan utánanéz, mielőtt belevág.

Korábban már beszámoltunk a botox szokatlan felhasználási módjairól, például a herebotox jelenségéről, valamint Dr. Bita Farrell különleges arcfél-kísérletéről is, amely vírusként terjedt az Instagramon.