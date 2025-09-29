Lakástűzben halt meg a népszerű gyerekszínész

Tragikus tűzesetben vesztette életét a népszerű gyerekszínész, Veer Sharma. A 10 éves fiú és bátyja, a 15 éves Shoriya otthonában aludt a Rajasthan állambeli Kota városában, amikor tűz ütött ki a nappaliban. A lakástűzben mindkét fiú meghalt – tájékoztat az Express.co.

Tragikus lakástűzben vesztette életét a népszerű gyerekszínész, Veer Sharma. (A kép illusztráció.)

A rendőrség közlése szerint a nappaliban keletkező tüzet egy elektromos zárlat okozhatta. A lakásból kiáramló füstöt a szomszédok vették észre, betörték az ajtót és porral oltóval próbálták megfékezni a lángokat.

A két gyermeket kimentették és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életüket.

A lakástűz idején mindkét gyermek aludt, az orvosszakértő szerint füstmérgezés okozta a halálukat.

A tragédia idején a szülők nem tartózkodtak a lakásban, édesapjuk, Jitendra Sharma egy rendezvényre utazott, míg világhírű színművész édesanyjuk, Rita Sharma Mumbaiban tartózkodott.