Lakástűzben halt meg a népszerű gyerekszínész

Tragikus tűzesetben hunyt el a népszerű indiai gyerekszínész. A fiú és bátyja az otthonában aludt, amikor tűz ütött ki a nappalijukban. A lakástűzben mindkét gyermek életét vesztette, a hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.
Tragikus tűzesetben vesztette életét a népszerű gyerekszínész, Veer Sharma. A 10 éves fiú és bátyja, a 15 éves Shoriya otthonában aludt a Rajasthan állambeli Kota városában, amikor tűz ütött ki a nappaliban. A lakástűzben mindkét fiú meghalt – tájékoztat az Express.co

Tragikus lakástűzben vesztette életét a népszerű gyerekszínész, Veer Sharma.(A kép illusztráció.)
A rendőrség közlése szerint a nappaliban keletkező tüzet egy elektromos zárlat okozhatta. A lakásból kiáramló füstöt a szomszédok vették észre, betörték az ajtót és porral oltóval próbálták megfékezni a lángokat. 

A két gyermeket kimentették és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életüket. 

A lakástűz idején mindkét gyermek aludt, az orvosszakértő szerint füstmérgezés okozta a halálukat. 

A tragédia idején a szülők nem tartózkodtak a lakásban, édesapjuk, Jitendra Sharma egy rendezvényre utazott, míg világhírű színművész édesanyjuk, Rita Sharma Mumbaiban tartózkodott. 

 

