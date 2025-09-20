Flitter, mély dekoltázs, combvillantás: Laura Whitmore felrobbantotta a londoni Fashion Weeket

A 40 éves ír műsorvezető, Laura Whitmore péntek este káprázatosan jelent meg a London Fashion Week egyik divatbemutatóján. Az egykori Love Island-házigazda flitterekkel díszített, állatmintás, földig érő ruhát választott, amelynek merész slicce és mély kivágása tette igazán látványossá a megjelenést - írja a Daily Mail.

Merész szettekben hódít a 40 éves Laura Whitmore

Fotó: BENJAMIN CREMEL / AFP

Laura Whitmore ragyogása a divathéten

A Ginny Litscher bemutatón készült fotókon Laura mosolyogva pózol, hosszú lábait hangsúlyozva. A sztár olyan hírességekkel mutatkozott együtt, mint Rose McGowan, Jodie Kidd és Kiera Chaplin.

Magánélet és kihívások

Laura 2021-ben adott életet első gyermekének, Stevie Rének. A sztár nemrég arról beszélt, hogy az anyaság megváltoztatta érzékenységét, és különösen aggasztja a digitális világ hatása gyermeke jövőjére.

Idén korábban Laura azzal került a hírekbe, hogy az utolsó pillanatban visszalépett a BBC Celebrity Apprentice című különkiadásától. A döntésével feldühítette a produkció vezetőit, hiszen mindössze napokkal a forgatás kezdete előtt mondta le a szereplést.

Az Origo korábban a New York-i divathét legmerészebb szettjeiről számolt be.