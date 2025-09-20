Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokk: Donald Trump korlátozhatja több NATO-szövetséges támogatását

Fashion Week

Flitter, mély dekoltázs, combvillantás: Laura Whitmore felrobbantotta a londoni Fashion Weeket

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Love Island korábbi műsorvezetője a London Fashion Week egyik eseményén hódította meg a közönséget. Laura Whitmore merész, flitteres ruhát viselt, amely combtőig felsliccelt szoknyájával és mély dekoltázsával vonzotta a figyelmet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fashion WeekszépségLondon

A 40 éves ír műsorvezető, Laura Whitmore péntek este káprázatosan jelent meg a London Fashion Week egyik divatbemutatóján. Az egykori Love Island-házigazda flitterekkel díszített, állatmintás, földig érő ruhát választott, amelynek merész slicce és mély kivágása tette igazán látványossá a megjelenést - írja a Daily Mail.

Irish model Laura Whitmore poses on the red carpet upon arrival at The 2024 Fashion Awards at the Royal Albert Hall in London on December 2, 2024. (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS
Merész szettekben hódít a 40 éves Laura Whitmore
Fotó: BENJAMIN CREMEL / AFP

Laura Whitmore ragyogása a divathéten

A Ginny Litscher bemutatón készült fotókon Laura mosolyogva pózol, hosszú lábait hangsúlyozva. A sztár olyan hírességekkel mutatkozott együtt, mint Rose McGowan, Jodie Kidd és Kiera Chaplin.

Magánélet és kihívások

Laura 2021-ben adott életet első gyermekének, Stevie Rének. A sztár nemrég arról beszélt, hogy az anyaság megváltoztatta érzékenységét, és különösen aggasztja a digitális világ hatása gyermeke jövőjére.

Idén korábban Laura azzal került a hírekbe, hogy az utolsó pillanatban visszalépett a BBC Celebrity Apprentice című különkiadásától. A döntésével feldühítette a produkció vezetőit, hiszen mindössze napokkal a forgatás kezdete előtt mondta le a szereplést.

Az Origo korábban a New York-i divathét legmerészebb szettjeiről számolt be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!