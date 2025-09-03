Elképesztő lávagejzírt lőtt az égbe a világ egyik legaktívabb vulkánja – videó

A Kilauea vulkán hatalmas mennyiségű lávát termelt a keddi aktivitás során, az Egyesült Államok Földtani Főszolgálatának jelentése szerint a szökőkutak átlagosan 6750 köbláb lávát bocsátottak ki másodpercenként – ami elég ahhoz, hogy a láva percenként majdnem öt olimpiai méretű úszómedencét töltsenek meg.

Láva minden mennyiségben: ismét kitört a hawaii vulkán

A kitörés végére a láva, illetve a lávafolyamok a kráter aljának 40-50 százalékát borították, és a tisztviselők arra figyelmeztetnek, hogy a lávafolyamok a következő napokban is lassan mozoghatnak, ahogy hűlnek.

A kitörés kedden este 8 óra körül ért véget, miután 13 óra alatt körülbelül 13 millió köbméter olvadt kőzetet, azaz lávát termelt. A december óta tartó kitörés-sorozatnak ez volt a 32. epizódja - írta a CBS News.

Láva, mérgező gáz és szmog

Bár magában a kitörésben senki sem sérült meg, arra figyelmeztetnek, hogy

várhatóan nagy mennyiségű vulkáni gáz marad a légkörben, és „messzreható hatásai lehetnek a szélirányban”.

A Kilaeua lávaszökőkútjai kedden mintegy 55 000 tonna kén-dioxidot, egy csípős, mérgező gázt szabadítottak fel, amely kibocsátása után vulkáni szmogot hoz létre. Ez a szmog légzési problémákat és egyéb egészségügyi problémákat okozhat, ha magas koncentrációban marad a légkörben.

Az Egyesült Államok Földtani Főszolgálata a kitörés helyszínéhez közelebb eső egyéb veszélyekre is figyelmeztetett, beleértve a kürtőtől több mint 16 kilométerre található vulkáni üvegszálakat, valamint más vulkáni töredékeket, amelyek a korábbi kitörések során a sziget egyik főútvonalára hullottak.