Így osztotta ki az orosz külügyminiszter a pimasz brit újságírót

„Az ENSZ épületében vagyunk, ahol az orosz ugyanolyan hivatalos nyelv, mint az angol. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, amiért tiszteletben tartják a jogunkat és a lehetőségünket, hogy ezen a nyelven beszéljünk” – válaszolta Lavrov.

A brit újságíró Donald Trump korábbi kijelentésére kérdezett rá, miszerint Oroszország „papírtigris”, gazdasága pedig „borzalmas állapotban van”. Az orosz külügyminiszter közvetlenül nem reagált a volt amerikai elnök szavaira, csupán annyit jegyzett meg, hogy a diplomáciában különböző eszközök és technikák állnak rendelkezésre.

Mit mondott Lavrov az ENSZ-ben?

Az orosz diplomácia vezetője felszólalásában élesen bírálta a Nyugatot. Hangsúlyozta, Moszkva nem tervez támadást európai országok ellen, de szerinte minden NATO- vagy EU-kezdeményezés, amely Oroszország ellen irányul, „határozott választ” fog kiváltani.

Lavrov az ukrajnai helyzetet is kiemelte, rámutatva: bármiféle európai biztonsági rendszer Moszkva részvétele nélkül „zsákutca”. A külügyminiszter kijelentette, Oroszország kész a tárgyalásokra, ugyanakkor határozottan megvédi érdekeit, ha azok veszélybe kerülnek.

Energiaügyekről szólva Lavrov megjegyezte: a nyugati korlátozások és az orosz olajfinomítók elleni támadások ugyan károkat okoznak, de nem képesek eltéríteni Oroszországot stratégiai céljaitól - írja a Gazeta.ru.