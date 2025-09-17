Ez már a világháború? Valóra vált Európa rémálma

A nyilatkozat előzménye, hogy szeptember 4-én Párizsban több mint 30 ország vezetői tárgyaltak a „hajlandók koalíciója” keretében. A találkozó után Emmanuel Macron francia elnök közölte: 26 ország kész katonai erőket küldeni Ukrajnába, de csak fegyverszünet vagy békekötés után.