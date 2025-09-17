Hírlevél

Erre várt a világ, Zelenszkij végre bejelentette a fontos hírt

orosz-ukrán háború

Ez már a világháború? Valóra vált Európa rémálma

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy nagykövetségi kerekasztal-beszélgetésen kijelentette: Oroszország legitim katonai célpontnak fog tekinteni minden európai kontingenst, amelyet Ukrajnába küldenek.
orosz-ukrán háborúbejelentésSzergej Lavrov

„Európában is fontolgatják a kontingensek küldését Ukrajnába, amit – ahogy már bejelentettük – legitim katonai célpontnak fogunk tekinteni” – hangsúlyozta Lavrov.

A nyilatkozat előzménye, hogy szeptember 4-én Párizsban több mint 30 ország vezetői tárgyaltak a „hajlandók koalíciója” keretében. A találkozó után Emmanuel Macron francia elnök közölte: 26 ország kész katonai erőket küldeni Ukrajnába, de csak fegyverszünet vagy békekötés után.

Moszkva többször is világossá tette, hogy határozottan ellenzi bármilyen külföldi katonai kontingens telepítését Ukrajna területére - írja a Kommersant.

 

