Ez már a világháború? Valóra vált Európa rémálma

„Európában is fontolgatják a kontingensek küldését Ukrajnába, amit – ahogy már bejelentettük – legitim katonai célpontnak fogunk tekinteni” – hangsúlyozta Lavrov.
A nyilatkozat előzménye, hogy szeptember 4-én Párizsban több mint 30 ország vezetői tárgyaltak a „hajlandók koalíciója” keretében. A találkozó után Emmanuel Macron francia elnök közölte: 26 ország kész katonai erőket küldeni Ukrajnába, de csak fegyverszünet vagy békekötés után.
Moszkva többször is világossá tette, hogy határozottan ellenzi bármilyen külföldi katonai kontingens telepítését Ukrajna területére - írja a Kommersant.