Melyik fűszer drágább, mint az arany? Megmutatjuk a toplistát!

A fűszerek nem csupán ízesítők: a római korban egyenesen státuszszimbólumnak számítottak. Mára is maradt néhány ritka, különleges fajta, amely még mindig elképesztő árakat diktál a világpiacon. Így lesz a konyha kincse a világ legdrágább fűszere.

A sáfrány a világ legdrágább fűszere, amelynek előállításához 170 000 virágra van szükség.

Fotó: Unsplash

Íme az öt legdrágább fűszer, amelyek kilónkénti ára messze meghaladja a luxuscikkekét is.

1. Hosszú bors – 45 000–50 000 Ft/kg

A Pipli néven is ismert hosszú bors egy különleges szőlőnövény gyümölcse. Egykor annyira értékes volt, hogy Rómában még váltságdíjat is fizettek belőle a vizigót királynak, Alariknak. Csípős, földes íze miatt levesekhez, lencsecurryhez vagy pácokhoz használták, de az ájurvédikus gyógyászatban is fontos szerepe volt. Ma már jóval ritkábban található meg, mint a hagyományos fekete bors, ezért is ilyen magas az ára.

2. Mahlab – 38 000–40 000 Ft/kg

Ez a görög és közel-keleti konyhában kedvelt fűszer a St. Lucie cseresznye magjából készül. A mahlab azért számít drágának, mert a cseresznyemagok feltörése rendkívül munkaigényes folyamat. Szárított formában árulják, de ha tehetjük, inkább egészben vásároljuk meg, mert úgy sokkal tovább megőrzi intenzív ízét.

vanília rúd

3. Vanília – 76 000 Ft/kg

A vanília ára évek óta az egekben van. Ennek oka, hogy a világ termelésének 80%-a Madagaszkárról származik, ahol gyakoriak a termést pusztító ciklonok. Ráadásul a vaníliavirág évente mindössze egyetlen napot virágzik, és ezalatt kell kézzel beporozni. A lopások miatt sok gazdálkodó a teljes érés előtt szüretel, ami rontja a minőséget – ez tovább növeli az árakat.

4. Édeskömény pollen – 380 000–570 000 Ft/kg

A világ második legdrágább fűszere az édeskömény virágpora, amelyet kézzel gyűjtenek be, miközben a hozam rendkívül alacsony. A legtöbb termés Olaszországból, Toszkánából érkezik. Ízében egyszerre érezhető az ánizs, a citrus és a sáfrány jegye – nem csoda, hogy a világ legjobb séfjei is rajonganak érte.

5. Sáfrány – akár 5–6 millió Ft/kg

A vitathatatlan király a legdrágább fűszer kategóriában a sáfrány, amelyet nem véletlenül hívnak „vörös aranynak”. Egyetlen virág mindössze három stigmát tartalmaz, így 170 000 virág kell egy kilónyi sáfrány előállításához. Az íze gazdag és egyedi, kézi szedése pedig hihetetlenül munkaigényes. A világ legnagyobb termelője Irán, de ma már Afganisztánban, Spanyolországban és Indiában is betakarítják.