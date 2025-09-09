Gyászba borult a rockzene – elhunyt a legendás énekes

Rick Davies neve egybeforrt a Supertramp zenekarral, amelynek ikonikus dalai a mai napig meghatározóak a rock történetében. A legendás énekes több mint egy évtizedig küzdött rákbetegségével, mielőtt 81 éves korában elhunyt. Halálhíre nemcsak a rajongókat, hanem az egész zenei világot megrendítette.

Elhunyt a legendás énekes: Rick Davies Fotó: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Elhunyt a legendás énekes: Rick Davies, a Supertramp alapítója

Rick Davies Roger Hodgsonnal közösen alapította meg a Supertramp együttest 1969-ben. A zenekar olyan dalokkal írta be magát a zenei történelembe, mint a Goodbye Stranger és a The Logical Song. Az 1979-ben megjelent Breakfast in America című album világsikert aratott: listavezető lett az Egyesült Államokban és Kanadában, két Grammy-díjat nyert és több mint 18 millió példányban kelt el.

Magányosan, nincstelenül halt meg az Iron Maiden első énekese.

.

Hosszú küzdelem a rákbetegséggel

A zenekar közleménye szerint Rick Davies több mint tíz évig harcolt a myeloma multiplex nevű vérképzőszervi rákkal. Szombaton hunyt el, miután a betegség legyőzte. „Érzelemdús éneke és a Wurlitzeren játszott jellegzetes stílusa a Supertramp hangzásának szíve volt” – áll a zenekar megható búcsúüzenetében.

Zenei öröksége és magánélete

A Supertramp 1988-ban feloszlott, de Davies 1996-ban újra életre hívta a zenekart, amely utoljára 2012-ben, Madridban adott koncertet. A zenész Swindonban született 1944-ben, és már fiatalon rajongott a jazzért, a bluesért és a rock ’n’ rollért.

A zenekar kiemelte: Rick Davies nemcsak zenészként, hanem emberként is különleges volt. Több mint öt évtizeden át élt boldog házasságban feleségével, Sue-val, és betegsége ellenére is folytatta a zenélést szülővárosában barátaival, Ricky and the Rockets néven – írja a CBS News.