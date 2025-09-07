Hírlevél

legénybúcsú

Sokkoló mit tettek a legénybúcsús srácok a repülőn – videó

Fegyveres rendőrök szállítottak le két ittas brit utast a Ryanair Spanyolországba tartó járatáról. A rendbontó utasok egy legénybúcsúra tartottak, ám az út során lerészegedtek, és inzultálták az utasokat, ezért a spanyol hatóságok őrizetbe vették őket.
legénybúcsúrepülőgépRyanairalkohol

Fegyveres rendőrök szállítottak le két ittas brit utast a Ryanair egyik járatáról, miután a gépen kikeltek magukból és teljes káoszt okoztak. A rendbontó utasok állítólag egy legénybúcsús csoport tagjai voltak, azonban idő előtt felöntöttek a garatra – írja a Sun

Fegyveres rendőrök szállították le a gépről az elszabadult legénybúcsú tagjait.
Fegyveres rendőrök szállították le a gépről az elszabadult legénybúcsú tagjait.
Fotó: Unsplash

A gép a Leeds Bradford repülőtérről Alicante felé tartott, de a levegőben a két férfi rengeteg alkoholt fogyasztott, és magukból kikelve ordibáltak és inzultálták a többi utast. Spanyolországban a rendőrök már a leszállópályán várták az utasszállítót, és a két botrányhőst leszállították a fedélzetről.

A fegyveres rendőrök leszállították a fedélzetről a káoszt okozó legénybúcsúsokat:

 

