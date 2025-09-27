Kiderült, melyik a leggyakoribb születésnap – lehet, hogy a tiéd is az!

Szeptember 27 a leggyakoribb születésnap – derült ki a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) adataiból. Az 1995 és 2024 közötti születéseket vizsgálták, és kiderült: a négy leggyakoribb dátum – szeptember 27., 26., 25. és 23. – mind ebben a hétben van -írja a DailyMail.

Szeptember 27. számít a leggyakoribb születésnapnak a statisztikák szerint.Fotó:Illusztráció/Unsplash

A leggyakoribb születésnap szeptember 27., a legritkább karácsony

Ez azt jelzi, hogy a legtöbb gyermek a karácsony környéki hetekben fogan, ami kilenc hónappal később a szeptember végi születéscsúcsot eredményezi.

A lista másik végén a karácsonyi születésnapok állnak: december 26-án (Boxing Day) mindössze átlagosan 1 302 baba jön világra évente, ami a legkevesebb. Ezt követi december 25. (1 370 születés) és január 1. (1 536 születés).

Az elemzés szerint a szeptember 27-ei születések száma átlagosan 1 939 évente, míg a vizsgált időszakban összesen több mint 19 millió újszülött látta meg a napvilágot Angliában és Walesben.

