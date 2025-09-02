Három teherautónyi LEGO-t lopott össze egy áruházból egy férfi

A hatóságok szerint a férfi több ezer darab LEGO-t halmozott fel otthonában, mintha egy áruház raktárát költöztette volna haza. A LEGO-s dobozok mellett akadtak még Pokémon figurák, Barbie babák, Hello Kitty plüssök és kisautók is – írja a BBC.

6163 darabos völgyzugoly LEGO-készlet

Fotó: Origo

Három teherautónyi LEGO-t lopott el

Olyan hatalmas volt a zsákmány, hogy három teherautó kellett ahhoz, hogy mindent elszállítsanak.

2500 tárgyat, köztük 1700 bontatlan LEGO-dobozt találtak nála 250 ezer ausztrál dollár (55 millió forint) értékben.

A rendőrök szerint a férfi az interneten akarta áruba bocsátani a készletet, jóval olcsóbban, mint a boltokban. A hatóságok most arra figyelmeztetik a vásárlókat, hogy az ilyen „túl szép, hogy igaz legyen” ajánlatok mögött gyakran bűncselekmény áll.

A nyomozás egy nagyobb rendőrségi akció része, amelynek célja a bolti tolvajok lefülelése. A 41 éves férfi szeptember végén áll bíróság elé Port Adelaide-ben. Szakértők szerint a kiskereskedelmi lopások világszerte egyre nagyobb gondot jelentenek, és milliárdos veszteségeket okoznak az üzleteknek.

A világ legnagyobb LEGO-készletei

A több, mint 11 000 elemből álló Lego Art Világtérkép a legnagyobb valaha volt LEGO-szett, amelynek további különlegessége, hogy a falra lehetett felakasztani. Ezt a modellt egyébként már nem forgalmazzák, de a használt példányokért nagy az érdeklődés a másodlagos piacokon.