2025-ben érkezik a világ legdrágább LEGO készlete, vajon megéri az árát?

A LEGO bejelentette a Star Wars Végső Gyűjtői Sorozat legújabb tagját, a LEGO Halálcsillag szettet. Az 1000 dolláros (kb. 350 ezer forint), 9023 darabból álló építmény 2025. október 1-jén kerül a boltokba. A Forbes információi szerint ez nemcsak a valaha készült legdrágább LEGO készlet, hanem a legnagyobb Star Wars modell is.

A LEGO Halálcsillag a Star Wars univerzum legnagyobb szettje. Képünk illusztráció.

LEGO Halálcsillag: új dizájn

Az eddigi gömbformát most egy keresztmetszeti megoldás váltja fel, amely lehetővé teszi, hogy az összes ikonikus helyszín egyszerre legyen látható. A modellben megtalálható Palpatine trónterme, Leia hercegnő cellája, Darth Vader meditációs kamrája, valamint Tarkin kormányzó tárgyalóterme is.

A készlethez 38 minifigura jár, köztük Luke Skywalker három változata, Han Solo, Leia hercegnő, Darth Vader és Palpatine császár. Érdekesség, hogy a játékokból ismert vicces utalásként egy fürdőző rohamosztagos is helyet kapott benne.