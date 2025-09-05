2025-ben érkezik a világ legdrágább LEGO készlete, vajon megéri az árát?

Hírlevél

A 2025-ben érkező új kiadás rögtön rekordot dönt: ez lesz minden idők legdrágább LEGO készlete. A LEGO Halálcsillag 9023 darabból áll, keresztmetszeti dizájnt kapott, és minden eddiginél több részletet mutat meg a Star Wars univerzumból.
A LEGO bejelentette a Star Wars Végső Gyűjtői Sorozat legújabb tagját, a LEGO Halálcsillag szettet. Az 1000 dolláros (kb. 350 ezer forint), 9023 darabból álló építmény 2025. október 1-jén kerül a boltokba. A Forbes információi szerint ez nemcsak a valaha készült legdrágább LEGO készlet, hanem a legnagyobb Star Wars modell is.

LEGO Halálcsillag
A LEGO Halálcsillag a Star Wars univerzum legnagyobb szettje. Képünk illusztráció.
Fotó: Unsplash

LEGO Halálcsillag: új dizájn

Az eddigi gömbformát most egy keresztmetszeti megoldás váltja fel, amely lehetővé teszi, hogy az összes ikonikus helyszín egyszerre legyen látható. A modellben megtalálható Palpatine trónterme, Leia hercegnő cellája, Darth Vader meditációs kamrája, valamint Tarkin kormányzó tárgyalóterme is.

A készlethez 38 minifigura jár, köztük Luke Skywalker három változata, Han Solo, Leia hercegnő, Darth Vader és Palpatine császár. Érdekesség, hogy a játékokból ismert vicces utalásként egy fürdőző rohamosztagos is helyet kapott benne.

A korai vásárlók egy exkluzív TIE Fighter kiegészítőt is kaphatnak ajándékba, amely további három minifigurát tartalmaz. Ez azonban csak 2025. október 1–7. között elérhető, így igazi ritkaságnak számít majd a gyűjtők körében.

 

