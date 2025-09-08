Így megy tönkre az agyunk szépen lassan, és még csak észre sem vesszük!

A légszennyezés egészségkárosító hatása nemcsak a testet, hanem az elmét is fenyegeti. A szálló por növeli a demencia kockázatát az idegsejtek pusztításán keresztül.

a légszennyezés egészségkárosító hatása veszéyles következményekkel jár– a szálló por növeli a demencia kockázatát (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Légszennyezés és részecskeszennyezés: hogyan pusztulnak az idegsejtek

A Johns Hopkins Egyetem kutatói szerint a légszennyezés és a részecskeszennyezés súlyosan károsíthatja az agyat. A PM2.5 jelű szálló por az agyban fehérjék kóros összehajlását idézi elő, amelyek csomókba tömörülve pusztítják az idegsejteket. Ez a folyamat a Lewy-testes demencia kialakulásához vezethet, amely az Alzheimer-kór után a második leggyakoribb demenciaforma.

Az amerikai kutatás 56,5 millió ember adatait vizsgálta, és egyértelmű összefüggést mutatott ki a szálló por és a demencia között.

Állatkísérletek is bizonyították, hogy a részecskeszennyezés idegsejtpusztulást, agysorvadást és kognitív hanyatlást vált ki. Génmódosított egerek, amelyek nem termeltek alfa-szinukleint, nagyrészt védettek maradtak.

a levegőszennyezés fontos tényező a demencia kialakulásában (illusztráció)

Fotó: Pixabay

A légszennyezés egészségkárosító hatása tehát az agyban is megmutatkozik.

Ez erős bizonyíték arra, hogy a levegőszennyezés fontos tényező a demencia kialakulásában

– mondta Ted Dawson professzor.

A Rapid projekt kutatói, a University College London és a Francis Crick Intézet szakértői szintén vizsgálják a légszennyezés hatásait.

Egyre világosabb, hogy a szálló por fokozhatja a demenciát, és a probléma súlyos közegészségügyi terhet jelent.

A megelőzés kulcsa a kibocsátások mérséklése és a tiszta levegő biztosítása.

Az eredeti cikk a The Guardian oldalán jelent meg.