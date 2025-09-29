A tömeg szeme láttára halt szörnyet a fiatal légtornász

Öt métert zuhant és szörnyet halt egy fiatal légtornász Németországban, a Paul Busch Cirkusz előadásán a hétvégén – írja a New York Post.
A 27 éves spanyol származású Marina B. szombat este lépett fel száz ember előtt, amikor előadás közben hibázott és lezuhant.
Szokatlan, hogy egy olyan jól képzett művész, mint Marina, ne élje túl egy ilyen magasságból való zuhanást. Talán megszédült a trapézon
– mondta a német Bild lapnak Ralf Huppertz, a német cirkuszszövetség vezetője.
A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.