Rendkívüli

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

előadás

A tömeg szeme láttára halt szörnyet a fiatal légtornász

Előadás közben zuhant a mélybe egy fiatal artista Németországban. A légtornász egy önálló produkciót adott elő, amikor lezuhant.
Öt métert zuhant és szörnyet halt egy fiatal légtornász Németországban, a Paul Busch Cirkusz előadásán a hétvégén – írja a New York Post

A tömeg szeme láttára halt szörnyet a fiatal légtornász
A tömeg szeme láttára halt szörnyet a fiatal légtornász - Fotó: Unsplash

A 27 éves spanyol származású Marina B. szombat este lépett fel száz ember előtt, amikor előadás közben hibázott és lezuhant. 

A légtornász csaknem 5 métert zuhant, és olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal életét vesztette. 

Szokatlan, hogy egy olyan jól képzett művész, mint Marina, ne élje túl egy ilyen magasságból való zuhanást. Talán megszédült a trapézon

 – mondta a német Bild lapnak Ralf Huppertz, a német cirkuszszövetség vezetője. 

A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. 

 

