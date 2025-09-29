Öt métert zuhant és szörnyet halt egy fiatal légtornász Németországban, a Paul Busch Cirkusz előadásán a hétvégén – írja a New York Post.

A tömeg szeme láttára halt szörnyet a fiatal légtornász - Fotó: Unsplash

A 27 éves spanyol származású Marina B. szombat este lépett fel száz ember előtt, amikor előadás közben hibázott és lezuhant.

A légtornász csaknem 5 métert zuhant, és olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal életét vesztette.

Szokatlan, hogy egy olyan jól képzett művész, mint Marina, ne élje túl egy ilyen magasságból való zuhanást. Talán megszédült a trapézon

– mondta a német Bild lapnak Ralf Huppertz, a német cirkuszszövetség vezetője.

A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit.