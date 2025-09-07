Hírlevél

Rendkívüli

Forróságból hidegzuhany: drámai fordulat jön az időjárásban

tabu

Szexi tabu, amitől egyesek lázba jönnek, mások menekülnek

Egyre több helyen hallani a legújabb szexi tabutémáról, amely nem más, mint a nyállal kapcsolatos játékok. A pornó, a közösségi média és a popkultúra hatására olyan fétis került a figyelem középpontjába, amely korábban elképzelhetetlennek tűnt a mainstreamben. De vajon miért vált ennyire vonzóvá sokak számára, és miért taszít másokat?
A legújabb szexi tabutéma ma már nem más, mint a nyálhoz kötődő intimitás. A nyálfétis, vagyis a „spit kink” az utóbbi években egyre inkább bekerült a köztudatba. A filmek, reality műsorok és pornófilmek is hozzájárultak ahhoz, hogy sokan nyíltan beszéljenek róla - írja a Toronto Sun.

legújabb szexi tabutéma
A legújabb szexi tabutéma erősen megosztja a párokat
Fotó: Unsplash

Legújabb szexi tabutéma szakértői szemmel

Szakértők szerint a köpködés többféle jelentést hordozhat: praktikus (például síkosítóként), domináns (kontroll vagy megalázás kifejezése), vagy egyszerűen maga a folyadék vált ki izgalmat. 

A pornó gyakran félrevezető lehet, mert egyes férfiak automatikusan feltételezik, hogy minden nő nyitott az ilyesmire. Ez könnyen vezethet kellemetlen vagy ijesztő helyzetekhez. Épp ezért a kommunikáció és a kölcsönös beleegyezés kulcsfontosságú.

 

 

