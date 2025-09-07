Szexi tabu, amitől egyesek lázba jönnek, mások menekülnek

A legújabb szexi tabutéma ma már nem más, mint a nyálhoz kötődő intimitás. A nyálfétis, vagyis a „spit kink” az utóbbi években egyre inkább bekerült a köztudatba. A filmek, reality műsorok és pornófilmek is hozzájárultak ahhoz, hogy sokan nyíltan beszéljenek róla - írja a Toronto Sun.

A legújabb szexi tabutéma erősen megosztja a párokat

Legújabb szexi tabutéma szakértői szemmel

Szakértők szerint a köpködés többféle jelentést hordozhat: praktikus (például síkosítóként), domináns (kontroll vagy megalázás kifejezése), vagy egyszerűen maga a folyadék vált ki izgalmat.