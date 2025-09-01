Ezen a helyen még a rendőrök is félnek

Drew Binsky, a 34 éves amerikai utazó és YouTuber, tíz év alatt mind a 197 országot bejárta, és tapasztalatait több mint 5,7 millió feliratkozóval osztja meg rendszeresen a YouTube-on. Egyik videójában – melynek címe: „Az öt legveszélyesebb hely, ahol utazóként a legnagyobb félelmet éreztem” – felfedte, melyik öt városban érezte magát a legveszélyeztetettebbnek, és Mogadishu vitte el a kétes dicsőséget.
Ez egy teljesen törvénytelen hely. Nincsenek szabályok, nincsenek törvények – mondta Drew Binsky, aki szerint Mogadishuban az al-Káida egyik leágazása, az Al-Shabab uralja a várost, ami rendkívül félelmetessé és instabillá teszi az ott-tartózkodást.
Minden egyes alkalommal, amikor elhagytam a szállodát, két konvoj kísért – elöl és hátul –, minden jármű platóján négy AK-47-essel felfegyverzett katonával, akik előre felderítették az útvonalat.
A YouTuber szerint az alábbi városok szintén nem ajánlottak turistáknak:
Aki Mogadishuba készül, kétszer is gondolja meg
A brit Külügyminisztérium jelenleg minden említett városba való utazás ellen javaslatot tesz. Mogadishuban és más említett helyeken nem ritkák a fegyveres összecsapások, terrorista tevékenységek, és a külföldiek elleni fenyegetések.
Remélem, egyszer újra meglátogathatom Tripolit, mert hallottam, hogy az utóbbi években javult a helyzet
– tette hozzá Binsky, de hangsúlyozta, hogy biztonság mindenek felett.
