Ezen a helyen még a rendőrök is félnek

Drew Binsky, a 34 éves amerikai utazó és YouTuber, tíz év alatt mind a 197 országot bejárta, és tapasztalatait több mint 5,7 millió feliratkozóval osztja meg rendszeresen a YouTube-on. Egyik videójában – melynek címe: „Az öt legveszélyesebb hely, ahol utazóként a legnagyobb félelmet éreztem” – felfedte, melyik öt városban érezte magát a legveszélyeztetettebbnek, és Mogadishu vitte el a kétes dicsőséget.

A világ legveszélyesebb városának tartott Mogadishuban csak fegyveres kísérettel lehet közlekedni – Drew Binsky így élte meg utazását.Fotó: ABUUKAR MOHAMED MUHIDIN / ANADOLU

Mogadishu: a világ egyik legveszélyesebb és legkaotikusabb városa

Ez egy teljesen törvénytelen hely. Nincsenek szabályok, nincsenek törvények – mondta Drew Binsky, aki szerint Mogadishuban az al-Káida egyik leágazása, az Al-Shabab uralja a várost, ami rendkívül félelmetessé és instabillá teszi az ott-tartózkodást.

Minden egyes alkalommal, amikor elhagytam a szállodát, két konvoj kísért – elöl és hátul –, minden jármű platóján négy AK-47-essel felfegyverzett katonával, akik előre felderítették az útvonalat.

A YouTuber szerint az alábbi városok szintén nem ajánlottak turistáknak:

Conakry (Guinea) – Binsky „Nyugat-Afrika legrosszabb helyének” nevezte. Tíz perc séta után már rendőrök állították meg, és egy államcsínybe is belecsöppent.

Kandahar (Afganisztán) – a tálibok alapító városában „már a levegő is feszült”, óriási szögesdrótos komplexumokat látott mindenhol.

Port-au-Prince (Haiti) – „totális káosz”, fegyveres bandák uralma alatt álló területek, ahol kameráját is el kellett rejtenie.

Tripoli (Líbia) – 2018-ban ottalvása közben „bombák robbantak a közelben”, a hotel személyzete szerint csak 7-8 kilométerre.

Aki Mogadishuba készül, kétszer is gondolja meg

A brit Külügyminisztérium jelenleg minden említett városba való utazás ellen javaslatot tesz. Mogadishuban és más említett helyeken nem ritkák a fegyveres összecsapások, terrorista tevékenységek, és a külföldiek elleni fenyegetések.

Remélem, egyszer újra meglátogathatom Tripolit, mert hallottam, hogy az utóbbi években javult a helyzet

– tette hozzá Binsky, de hangsúlyozta, hogy biztonság mindenek felett.

