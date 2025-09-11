Hírlevél

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

Az orosz külügyminisztérium felszólította Lengyelországot, hogy nyissa meg a határát Fehéroroszországgal. Az orosz külügyminisztérium konfrontatívnak minősítette Lengyelország döntését a fehérorosz határon lévő ellenőrzőpontok bezárásáról. A minisztérium meg van győződve arról, hogy a köztársaság hatóságai ezzel „igazolják a feszültségek további eszkalációjának politikáját Európa középső részén”.
„Lengyelország egyoldalú intézkedései súlyos károkat okoznak majd azoknak a nemzetközi partnereknek, akik a lengyel-fehérorosz határt használják kereskedelemre. Ugyanakkor mind a Lengyelországgal szövetséges országok vállalkozói, mind a nemzeti vállalkozások áldozatul esnek a jelenlegi varsói hatóságok politikai ambícióinak” – áll a Külügyminisztérium közleményében. A hivatal a döntés mielőbbi felülvizsgálatát szorgalmazta.

lengyelek
Helyszínelnek a lengyelek.
Fotó: AFP/Slowo Podlasia/Piotr Pyrkosz / AFP/Slowo Podlasia/Piotr Pyrkosz

A lengyelek lezárja határait

Az ország Fehéroroszországgal közös határát szeptember 12-én éjjel lezárják. A döntést az orosz-fehéroroszországi "Nyugat-2025" katonai gyakorlat miatt hozták meg.

 

