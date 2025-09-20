Nagy a baj: a lengyelek vadászgépeket vezényeltek az ukrán határhoz

A lengyel hadsereg közlése szerint repülőgépeik járőröznek a légtérben, a légvédelmi rendszereket és a radarfelderítést pedig a legmagasabb készültségbe helyezték.

A lengyelek vadászgépeket küldtek az ukrán határra

Fotó: NurPhoto via AFP

A franciák is csatlakoztak a lengyelekhez

Közben Franciaország is erősítést küldött: három Rafale vadászgép csatlakozott a NATO keleti szárnyának védelméhez, válaszul az orosz drónok lengyel légtérbe történő berepülésére.

Az ukrán légierő arra figyelmeztetett, hogy nagyszabású rakéta- és dróntámadások zajlanak. Hajnali fél hatra gyakorlatilag egész Ukrajnában légiriadót rendeltek el.