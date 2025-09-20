Hírlevél

Rendkívüli

Lengyelország

Nagy a baj: a lengyelek vadászgépeket vezényeltek az ukrán határhoz

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szombat hajnalban lengyel és szövetséges vadászgépek emelkedtek a levegőbe, hogy biztosítsák Lengyelország légterét, miután Oroszország Nyugat-Ukrajnát támadta rakétákkal és drónokkal, a lengyel határ közvetlen közelében – írta meg szombaton a Le Figaro.
LengyelországvadászgépekNATO

A lengyel hadsereg közlése szerint repülőgépeik járőröznek a légtérben, a légvédelmi rendszereket és a radarfelderítést pedig a legmagasabb készültségbe helyezték.

lengyelek
A lengyelek vadászgépeket küldtek az ukrán határra
Fotó: NurPhoto via AFP

A franciák is csatlakoztak a lengyelekhez

Közben Franciaország is erősítést küldött: három Rafale vadászgép csatlakozott a NATO keleti szárnyának védelméhez, válaszul az orosz drónok lengyel légtérbe történő berepülésére.

Az ukrán légierő arra figyelmeztetett, hogy nagyszabású rakéta- és dróntámadások zajlanak. Hajnali fél hatra gyakorlatilag egész Ukrajnában légiriadót rendeltek el.

 

