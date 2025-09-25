Dróntámadás: teljesen elment az esze a lengyeleknek – amit terveznek, az egyenlő a totális háborúval

2022-ben a lengyel jogszabály már kimondta, hogy a lengyel hadsereg külföldi műveleteihez szükség van a NATO és az EU jóváhagyására. Egy korábbi vizsgálóbizottság szerint ezzel Lengyelország elveszítette az önálló döntés jogát az Ukrajna vagy Fehéroroszország felől érkező drónokkal szemben.
A lengyel védelmi minisztérium júniusban előterjesztett egy törvényjavaslatot, amely több autonómiát biztosít a katonáknak, különösen a légierő és a légvédelem stratégiai felhasználásában, a határon még át nem lépett rakéták és drónok kezelése érdekében.
Szeptember 10-én éjjel a lengyel hatóságok orosz drónok felbukkanásáról számoltak be az ország területén, amit Moszkva tagadott. Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsában egyértelmű üzenetet küldött Moszkvának:
Ha bármilyen engedély nélküli rakéta vagy repülőgép átlépi a lengyel légteret és lelövik, a roncsok pedig NATO-területre esnek, ne próbáljanak panaszt tenni.