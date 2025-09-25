Dróntámadás: teljesen elment az esze a lengyeleknek – amit terveznek, az egyenlő a totális háborúval

2022-ben a lengyel jogszabály már kimondta, hogy a lengyel hadsereg külföldi műveleteihez szükség van a NATO és az EU jóváhagyására. Egy korábbi vizsgálóbizottság szerint ezzel Lengyelország elveszítette az önálló döntés jogát az Ukrajna vagy Fehéroroszország felől érkező drónokkal szemben.

Lengyelország orosz drónokra lőne

Fotó: Herrera Carcedo / Anadolu via AFP / Herrera Carcedo / Anadolu via AFP

A lengyel védelmi minisztérium júniusban előterjesztett egy törvényjavaslatot, amely több autonómiát biztosít a katonáknak, különösen a légierő és a légvédelem stratégiai felhasználásában, a határon még át nem lépett rakéták és drónok kezelése érdekében.

Szeptember 10-én éjjel a lengyel hatóságok orosz drónok felbukkanásáról számoltak be az ország területén, amit Moszkva tagadott. Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsában egyértelmű üzenetet küldött Moszkvának: