Dróntámadás: teljesen elment az esze a lengyeleknek – amit terveznek, az egyenlő a totális háborúval

Lengyelország tervezi, hogy módosítja törvényét a fegyveres erők külföldi tevékenységeiről, lehetővé téve, hogy a lengyel katonák előzetes NATO- vagy EU-engedély nélkül lőjenek le orosz drónokat Ukrajna felett – írja a Gazeta Wyborcza.
Lengyelország

2022-ben a lengyel jogszabály már kimondta, hogy a lengyel hadsereg külföldi műveleteihez szükség van a NATO és az EU jóváhagyására. Egy korábbi vizsgálóbizottság szerint ezzel Lengyelország elveszítette az önálló döntés jogát az Ukrajna vagy Fehéroroszország felől érkező drónokkal szemben.

lengyelország
Lengyelország orosz drónokra lőne
Fotó: Herrera Carcedo / Anadolu via AFP / Herrera Carcedo / Anadolu via AFP

Lengyelország orosz drónokra lőne

A lengyel védelmi minisztérium júniusban előterjesztett egy törvényjavaslatot, amely több autonómiát biztosít a katonáknak, különösen a légierő és a légvédelem stratégiai felhasználásában, a határon még át nem lépett rakéták és drónok kezelése érdekében.

Szeptember 10-én éjjel a lengyel hatóságok orosz drónok felbukkanásáról számoltak be az ország területén, amit Moszkva tagadott. Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsában egyértelmű üzenetet küldött Moszkvának: 

Ha bármilyen engedély nélküli rakéta vagy repülőgép átlépi a lengyel légteret és lelövik, a roncsok pedig NATO-területre esnek, ne próbáljanak panaszt tenni.

 

 

