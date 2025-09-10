Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lengyelország háborúra készülhet

Lengyelország

Lengyelország háborúra készülhet

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyelország katonai felszerelést telepít a belarusz határra a drónincidens után. Erről a belarusz News.by portál számolt be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyelországlégtérminiszterelnökháború

Mint ahogy azt az Origo is megírta: Lengyelország légterét több feltételezett orosz drón is megsértette. A lengyel miniszterelnök megerősítette: katonai művelet zajlik az országban. Most a szemtanúk lengyel csapatok aktivitásáról számoltak be. Többen páncélos járművek konvojával is találkoztak.

lengyelország
Lengyelország Fotó: HANDOUT / HANDOUT

Lengyelország készenlétben

Korábban a belarusz vezérkar főnöke, Pavel Muravejko kijelentette, hogy a köztársaság fegyveres erői információkat cseréltek a légtér helyzetéről a lengyel és litván őrszolgálatokkal. Elmondása szerint Minszk figyelmeztette a szomszédos országokat az ismeretlen repülőgépek közeledtéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!