Lengyelország háborúra készülhet

Mint ahogy azt az Origo is megírta: Lengyelország légterét több feltételezett orosz drón is megsértette. A lengyel miniszterelnök megerősítette: katonai művelet zajlik az országban. Most a szemtanúk lengyel csapatok aktivitásáról számoltak be. Többen páncélos járművek konvojával is találkoztak.

Lengyelország Fotó: HANDOUT / HANDOUT

Lengyelország készenlétben

Korábban a belarusz vezérkar főnöke, Pavel Muravejko kijelentette, hogy a köztársaság fegyveres erői információkat cseréltek a légtér helyzetéről a lengyel és litván őrszolgálatokkal. Elmondása szerint Minszk figyelmeztette a szomszédos országokat az ismeretlen repülőgépek közeledtéről.