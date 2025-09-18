Dróntámadás: Lengyelország elismerte őrületes hibáját - felelőtlenségük majdnem emberéletekbe került

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: Azonosítatlan repülő tárgy roncsai csapódtak egy házba a lengyel Wyrykiben. A Nemzetvédelmi Minisztérium hallgat az azonosítatlan objektumokról. A Rzeczpospolita szerint a Lengyelország területén lezuhant tárgy, valójában egy rakéta volt. Ezt az információt most a lengyel hírszerzési miniszter megerősítette.

Lengyelország, dróntámadás.

Lengyelország hibázott

Minden arra utal, hogy egy rakétát lőtt ki a repülőgépünk, amely Lengyelországot, a polgárainkat védte

– mondta. A hadsereg azt mondta, hogy fedezi a károkat – tette hozzá Siemoniak.

Elmondása szerint a nyomozás még folyamatban van, a szakemberek gondosan vizsgálják a drónok és a rakéta roncsait.

Korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök megvédte a Vyrykiben egy lakóépületre rakétát kilőtt lengyel katonákat, hangsúlyozva, hogy a károkért minden felelősség a dróntámadás szervezőit terheli.