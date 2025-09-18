Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

dróntámadás

Dróntámadás: Lengyelország elismerte őrületes hibáját - felelőtlenségük majdnem emberéletekbe került

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az információt Tomasz Siemoniak, az ország hírszerzési minisztere erősítette meg a TVN-nek. Azt mondta: egy drónelhárítási művelet során a lengyelországi lakóépületet egy F-16-os vadászgépből kilőtt rakéta talált el, nem pedig drón.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadáshibaF-16vadászgépek

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt: Azonosítatlan repülő tárgy roncsai csapódtak egy házba a lengyel Wyrykiben. A Nemzetvédelmi Minisztérium hallgat az azonosítatlan objektumokról. A Rzeczpospolita szerint a Lengyelország területén lezuhant tárgy, valójában egy rakéta volt. Ezt az információt most a lengyel hírszerzési miniszter megerősítette.

lengyelország
Lengyelország, dróntámadás.
Fotó: AFP/Wojtek Radwanski / AFP/Wojtek Radwanski

Lengyelország hibázott

Minden arra utal, hogy egy rakétát lőtt ki a repülőgépünk, amely Lengyelországot, a polgárainkat védte

mondta. A hadsereg azt mondta, hogy fedezi a károkat – tette hozzá Siemoniak.

Elmondása szerint a nyomozás még folyamatban van, a szakemberek gondosan vizsgálják a drónok és a rakéta roncsait.

Korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök megvédte a Vyrykiben egy lakóépületre rakétát kilőtt lengyel katonákat, hangsúlyozva, hogy a károkért minden felelősség a dróntámadás szervezőit terheli.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!