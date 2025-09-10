Tusk megdöbbentő kijelentése: orosz provokáció lehetett a lengyelországi dróntámadás

A kormányülést Tusk azután hívta össze, hogy szerda hajnalban több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben. A felszálló lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét lelőtték.

Lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték. Augusztus óta több drón is megsértette Lengyelország légterét kelet felől

Fotó: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki / MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki

Lengyelország különféle forgatókönyvre készül

A szövetségesek „nagyon komolyan veszik a helyzetet” – mondta el Tusk.

Közölte: a drónok behatolása után Lengyelországban „nem regisztráltak áldozatokat”. Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek - mondta el a kormányfő.

Tusk komolynak nevezte a helyzetet.

Ma már senkinek sem lehet kétsége, hogy különféle forgatókönyvekre kell készülnünk

– jelentette ki. Egyúttal aláhúzta: „Nincs ok pánikra” és arra sem, hogy „a lakosok mindennapi életét megnehezítő korlátozásokat vezessenek be”.

A kormányülés előtt Karol Nawrocki államfő kezdeményezésére lengyel politikai és katonai vezetők egyeztettek az elnöki hivatal nemzetbiztonsági irodájában (BBN). Az ezt követő sajtóértekezletén Karol Nawrocki kijelentette: „A dróntámadás példátlan mozzanat a NATO történetében”, ahogyan Lengyelország legújabb történetében is. Közölte: beszéltek a lengyel drónvédelem megerősítésének szükségességéről, és megvitatták a NATO alapszerződése 4. cikkelye szerinti eljárás megindításának lehetőségét is. Ez a szövetségesek közötti konzultációkat helyez kilátásba, ha bármelyik tagország fenyegetést érzékel területi épsége, függetlensége vagy biztonsága ellen.

Az elnök bejelentette továbbá:

a légtérsértések miatt összehívja a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN) ülését.

Szerda délelőtt Donald Tusk a szejmben ismertette a légtérsértésekről szóló információt. Közölte: Karol Nawrocki és a kormány döntése nyomán, a szövetségesekkel folytatott egyeztetés után Varsó a 4. cikkely elindítását kérvényezi. A lépés „csak egy kezdetet jelent”, Lengyelország a konzultációk keretében a NATO „határozottan nagyobb támogatását várja el”, hiszen „egy konfrontációról van szó, amelyet Oroszország az egész világgal szemben hirdetett”.