Riasztották a lengyel légierőt, nagy lehet a baj

A tájékoztatás szerint a döntés a meglévő eljárásoknak megfelelően született, és a parancsnok elrendelte minden rendelkezésre álló erő és eszköz bevetését a lengyel légtérben.

Az elmúlt hetekben a lengyel hadsereg rendszeresen ad ki hasonló közleményeket, amelyek jellemzően egybeesnek az Ukrajnában kihirdetett légiriadókkal.

Egyre több incidens a térségben

Szeptember 10-én több drón zuhant le Lengyelország területén, ami miatt a NATO vadászgépeket riasztott, és ideiglenesen több repülőteret – köztük Varsót – is lezártak. Donald Tusk lengyel miniszterelnök „példátlan provokációnak” nevezte az esetet, a helyi sajtó pedig orosz drónok roncsairól közölt felvételeket.

Szeptember 19-én három orosz MiG–31-es repülőgép repült a Balti-tenger felett a kalinyingrádi régió irányába. Észtország azt állította, hogy a vadászgépek megsértették légterét Vaindloo szigeténél, és körülbelül 12 percig ott is maradtak.

Korábban szakértők arra figyelmeztettek, hogy a NATO nukleáris erőket von össze Oroszország határai közelében, ami tovább fokozza a feszültséget a térségben - írta a Gazeta.ru.