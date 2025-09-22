Nagyon súlyos bejelentést tettek a lengyelek, ez a világháborút jelentené

„Ha bármi átrepül Lengyelország felett és veszélyt jelent ránk, vita nélkül lelőjük. Pont. Ezen nincs mit magyarázni” — fogalmazott a kormányfő.

Ugyanakkor a kormányfő hangsúlyozta, hogy „nem teljesen egyértelmű” esetekben, amikor az incidensek Lengyelország területén kívül történnek, mérlegelt, kiegyensúlyozott döntéseket hoznak. Példaként említette a Petrobaltic platform közelében történt, orosz vadászrepülők átrepülését a Balti-tenger fölött, amely — szerinte — nem sértette meg a lengyel légtér vagy terület joghatóságát.

„Amikor bizonytalan helyzetekről van szó, mint a nemrég történt Petrobaltic fölötti átrepülés, és mivel ezek nem a területi vizeink felett történtek, kétszer is meg kell gondolnunk a lépéseket, hogy ne vezessenek egy nagyon éles konfliktusfázishoz” — fogalmazott a miniszterelnök.

Tusk hozzátette, hogy Lengyelország folyamatos kapcsolatban áll szövetségeseivel, és készen áll „bármilyen döntésre, amelynek célja minden olyan objektum megsemmisítése, amely veszélyt jelenthet ránk.”