Leopárd támadt rá egy emberre Angliában, Surrey megyében. Az idős férfi kirándult az erdőben, és amikor egy szarvast próbált lefotózni, a nagymacska ráugrott. A térségben extrém ritkák a leopárdtámadások, de nagymacskákat rendszeresen észlelnek a helyiek a környéken.
Leopárd támadt rá egy 69 éves férfira Surrey megyében Angliában – írja a DailyStar. 

Így élte túl a brutális leopárdtámadást az idős férfi
Fotó: Unsplash

A férfi a leopárdtámadás során számos karmolást szenvedett el, kificamodott a bokája, de csodával határos módon nem sérült meg súlyosan. 

A leopárd állítólag akkor támadt rá az idős emberre, amikor a férfi egy sövényen keresztül egy szarvast figyelt, és megpróbálta lefényképezni. Ezután a leopárd rátámadt a szarvasra és az idős emberre is. 

„Tudom, furcsán hangzik, de pontosan tudom, hogyan néz ki egy leopárd. Ez nem kutya vagy házimacska volt, hanem egy nagymacska” – mondta a férfi. 

„Teljesen sokkos állapotban maradtam ott, és nem tudtam elhinni, ami történt. Úgy tűnik, az állat nem engem akart megtámadni, csupán a szarvast üldözte” – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy védekezett ugyan, de csak a csodának köszönheti, hogy nem sérült meg súlyosan. 

A feljegyzések szerint az elmúlt évtizedekben több száz bejelentés érkezett, mely szerint nagymacskát láttak Surrey megyében. 

 

