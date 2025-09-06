Leopárd támadt rá egy 69 éves férfira Surrey megyében Angliában – írja a DailyStar.

Így élte túl a brutális leopárdtámadást az idős férfi

A férfi a leopárdtámadás során számos karmolást szenvedett el, kificamodott a bokája, de csodával határos módon nem sérült meg súlyosan.

A leopárd állítólag akkor támadt rá az idős emberre, amikor a férfi egy sövényen keresztül egy szarvast figyelt, és megpróbálta lefényképezni. Ezután a leopárd rátámadt a szarvasra és az idős emberre is.

„Tudom, furcsán hangzik, de pontosan tudom, hogyan néz ki egy leopárd. Ez nem kutya vagy házimacska volt, hanem egy nagymacska” – mondta a férfi.

„Teljesen sokkos állapotban maradtam ott, és nem tudtam elhinni, ami történt. Úgy tűnik, az állat nem engem akart megtámadni, csupán a szarvast üldözte” – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy védekezett ugyan, de csak a csodának köszönheti, hogy nem sérült meg súlyosan.

A feljegyzések szerint az elmúlt évtizedekben több száz bejelentés érkezett, mely szerint nagymacskát láttak Surrey megyében.