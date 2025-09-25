Hírlevél

Nagyon nagy a baj: ismét légteret sértettek az oroszok – beláthatatlan következményei lehetnek

Megoldottak egy több mint 20 éves, lezáratlan és rejtélyes ügyet

1 órája
Egy több mint húsz éve tartó rejtély végére került pont Spanyolországban. A spanyol lezáratlan ügy áldozatát, a 31 éves orosz állampolgárt, Liudmila Zavadát azonosították az Interpol nemzetközi kampányának köszönhetően.
Egy több mint húsz éve Spanyolországban felfedezett nő holttestét azonosították egy nemzetközi rendőrségi kampány során. A lezáratlan ügy most új fordulatot vett, hiszen fény derült az áldozat kilétére – írja a BBC.

Spanyol lezáratlan ügy áldozatára emlékeztető szimbolikus fotó – egy rózsaszín női cipő az út szélén, amely a „rózsaszín nő” rejtélyét idézi fel.
Spanyol lezáratlan ügy áldozatára emlékeztető szimbolikus fotó – egy rózsaszín női cipő az út szélén, amely a „rózsaszín nő” rejtélyét idézi fel. Fotó: HANDOUT / INTERPOL

A 31 éves orosz állampolgárt, Liudmila Zavadát csütörtökön nevezték meg a hatóságok. Ő a harmadik személy, akit sikerült azonosítani az Operation Identify Me elnevezésű kezdeményezés részeként. A program célja, hogy megtalálja azoknak a nőknek a nevét, akik gyilkosság áldozatai lettek, vagy tisztázatlan körülmények között haltak meg Európában.

Lezáratlan ügy, amely évtizedekig megoldatlan maradt

Zavada holttestét 2005 júliusában találták meg Barcelona tartományban, egy út mellett. 

A rendőrség „rózsaszín nőként” hivatkozott rá, mivel rózsaszín ruházatot viselt. Halálát gyanúsnak minősítették, de hosszú ideig nem sikerült fényt deríteni a kilétére.

Az áttörést az Interpol „fekete értesítései” és a nemzetközi adatbázisok megosztása hozta meg. A török rendőrség ujjlenyomat-vizsgálata, majd egy DNS-minta Oroszországban végül azonosította a nőt.

Interpol közlése szerint a hasonló ügyek hátterében gyakran migráció és emberkereskedelem áll, amelyek nehezítik a holttestek beazonosítását. A kampányban eddig három nő kilétét sikerült feltárni, de további 44 lezáratlan ügy vár megoldásra Európa-szerte.

A közelmúltban egy Pesterzsébeti lakásban találtak 15 éves hullát.

 

