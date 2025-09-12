Hírlevél

Megnevezték Charlie Kirk gyilkosát

Liam Hemsworth

Miley után újra oltár elé készül Liam Hemsworth – ez most vajon meddig tart majd?

Liam Hemsworth eljegyezte aktuális szerelmét, Gabriella Brooks modellt. A hír persze hatalmas gyémántgyűrűvel és szirupos Instagram-poszttal érkezett, ám sokakban felmerül a kérdés: vajon Liam tényleg nem tanul a hibáiból? Hiszen nem is olyan régen, a Miley Cyrusszal kötött rövid életű házassága csúfosan bukott meg. Most úgy tűnik, Liam Hemsworth ismét fejest ugrik ugyanabba a medencébe, ahol egyszer már beverte a fejét.
Liam Hemsworth

A 35 éves Liam Hemsworth és 28 éves modell kedvese pénteken tették hivatalossá a jegyességet, amikor Gabriella a közösségi oldalán megcsillogtatta a hatalmas gyémántgyűrűt – írja a PageSix. Az éhezők viadala sztárja azonban maga még nem erősítette meg a hírt, mintha a háttérben még mindig ott lebegne az a bizonyos múlt, amit nem sikerül teljesen lezárnia.

Australian actor Liam Hemsworth (L) and Gabriella Brooks arrive for the US premiere of "Extraction 2" at Jazz at Lincoln Center in New York City on June 12, 2023. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Liam Hemsworth hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg Gabriella Brooks kezét, de Miley Cyrus válása után sokan szkeptikusak.
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Liam Hemsworth és a soha véget nem érő romantikus kudarcok

Liam Hemsworth és Gabriella kapcsolata 2019-ben indult, alig pár hónappal azután, hogy Miley Cyrus beadta a válókeresetet. Akkoriban sokan gondolták úgy, hogy Liam túl gyorsan próbálta betömni a házassága által hagyott űrt – most pedig megint ugyanaz a forgatókönyv: hirtelen eljegyzés, rózsaszín köd, óriásgyűrű és szirupos posztok.

Persze nem ez az első alkalom, hogy a pár kapcsolatát pletykák és szakítási hírek árnyékolják. 2022-ben már arról szóltak a hírek, hogy Liam „nem akar megállapodni”, mert a karrierje újra beindult. Aztán jött a nagy visszatérés a vörös szőnyegre, most pedig itt a menyasszonyi gyűrű. Déjà vu, nem?

Miley Cyrus után sokan remélték, hogy Liam okosabban kezeli majd a szívügyeit, de úgy tűnik, a színész nem tud ellenállni annak, hogy minden párkapcsolatát Hollywood legnagyobb drámájává fújja fel. A kérdés csak az: vajon meddig tart most a boldogság, mielőtt ismét összeomlik a tökéletesen megkomponált mese?

 

