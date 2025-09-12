Miley után újra oltár elé készül Liam Hemsworth – ez most vajon meddig tart majd?

A 35 éves Liam Hemsworth és 28 éves modell kedvese pénteken tették hivatalossá a jegyességet, amikor Gabriella a közösségi oldalán megcsillogtatta a hatalmas gyémántgyűrűt – írja a PageSix. Az éhezők viadala sztárja azonban maga még nem erősítette meg a hírt, mintha a háttérben még mindig ott lebegne az a bizonyos múlt, amit nem sikerül teljesen lezárnia.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Liam Hemsworth és a soha véget nem érő romantikus kudarcok

Liam Hemsworth és Gabriella kapcsolata 2019-ben indult, alig pár hónappal azután, hogy Miley Cyrus beadta a válókeresetet. Akkoriban sokan gondolták úgy, hogy Liam túl gyorsan próbálta betömni a házassága által hagyott űrt – most pedig megint ugyanaz a forgatókönyv: hirtelen eljegyzés, rózsaszín köd, óriásgyűrű és szirupos posztok.

Liam Hemsworth and model Gabriella Brooks confirm engagement with massive diamond ring https://t.co/cwqQrplVUK pic.twitter.com/q3RTtDksDW — Page Six (@PageSix) September 12, 2025

Persze nem ez az első alkalom, hogy a pár kapcsolatát pletykák és szakítási hírek árnyékolják. 2022-ben már arról szóltak a hírek, hogy Liam „nem akar megállapodni”, mert a karrierje újra beindult. Aztán jött a nagy visszatérés a vörös szőnyegre, most pedig itt a menyasszonyi gyűrű. Déjà vu, nem?

Miley Cyrus után sokan remélték, hogy Liam okosabban kezeli majd a szívügyeit, de úgy tűnik, a színész nem tud ellenállni annak, hogy minden párkapcsolatát Hollywood legnagyobb drámájává fújja fel. A kérdés csak az: vajon meddig tart most a boldogság, mielőtt ismét összeomlik a tökéletesen megkomponált mese?